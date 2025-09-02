VIX zyskuje 9% 📌 Wall Street pogłębia spadki, Nvidia traci 3,5%

Kontrakty terminowe na indeks zmienności CBOE (VIX) rosną dziś o niemal 9%, reagując na szeroką wyprzedaż amerykańskich akcji, wywołaną wzrostem rentowności obligacji skarbowych, obawami o rentowność spółek oraz sezonowością związaną z „wrześniową słabością rynku”. Pomimo początkowo pozytywnej reakcji na raport ISM z sektora przemysłu, rynki ponownie kierują się w dół, pod presją sektora technologicznego i spółek z grupy Magnificent 7. Nvidia traci niemal 3,7%, a Alphabet spada o 2,5%.
Taiwan Semiconductor (TSM.US) poinformował, że otrzymał od rządu USA zawiadomienie o cofnięciu autoryzacji VEU dla zakładu TSMC w Nankinie, obowiązującym od 31 grudnia. Inwestorzy zareagowali wyprzedażą akcji, uznając decyzję USA za sygnał, że Nvidia może napotkać trudności w sprzedaży chipów AI do Chin. Decyzja uderzy głównie w starsze, mniej zaawansowane układy produkowane przez TSMC. Akcje spółki spadają dziś o niemal 2%.
Stany Zjednoczone cofnęły zezwolenie Taiwan Semiconductor na swobodną wysyłkę kluczowego sprzętu do głównej bazy produkcyjnej chipów w Chinach, co może ograniczyć możliwości produkcyjne zakładu starszej generacji. Amerykańscy urzędnicy poinformowali niedawno TSMC o decyzji o zakończeniu tzw. statusu validated end user (VEU) dla zakładu w Nankinie. Działanie to jest podobne do wcześniejszych kroków wobec zakładów w Chinach należących do Samsung Electronics Co. oraz SK Hynix Inc. Zwolnienia wygasną za około cztery miesiące.
