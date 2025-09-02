Podsumowanie Dnia: Złoto zyskuje 1,5% i przekracza 3500 USD za uncję🔔Korekta na Wall Street i EURUSD

Indeksy na Wall Street spadają podczas wtorkowej sesji, kontynuując korektę. Nasdaq 100 i S&P 500 tracą odpowiednio ponad 1,2% i blisko 1,1%. Niemal wszystkie sektory rynku radzą sobie słabo, ale najmocniejsze spadki notują firmy z branży oprogramowania i półprzewodników. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Rentowności amerykańskich obligacji rosną; dla 10-letnich treasuries o prawie 5 pb do 4,275%. Dolar umacnia się o ponad 0,6% a EURUSD mocno traci. Stany Zjednoczone cofnęły tajwańskiemu TSMC licencję na sprzedaż chipów do Chin; zakaz dotyczy układów o starszej architekturze, ale inwestorzy wzięli ‘interwencję regulatora’ za złą monetę, zwłaszcza w kontekście informacji Nvidia, która wskazała, że negocjuje sprzedaż Blackwell AI do Chin. Dane z USA wskazały na wciąż wysokie (ale niższe, od prognoz) ceny i mieszaną sytuację w przemyśle USA, gdzie nowe zamówienia rosną, ale zatrudnienie spada. ISM dla przemysłu: 48,7 (prognoza: 48,9, poprzednio: 48)

Indeks zatrudnienia: 43,8 (poprzednio: 43.4)

Indeks cenowy: 63,7 (prognoza: 65,2 poprzednio: 64,8)

Indeks nowych zamówień): 51,4 (poprzednio: 47,1)

Wydatki na inwestycje budowlane (m/m): -0,1% (prognoza: -0,1%, poprzednio: -0,4%) Akcje PepsiCo wymazują sporą część wzrostów i zyskują 2% po tym jak fundusz aktywistyczny Elliott Management odsłonił wartą 4 mld USD pozycję w firmie. Gaz ziemny spada prawie 2%, choć w pewnym momencie sesji spadek wynosił blisko 4%, wobec sezonowo słabszego popytu w USA i chłodnej pogody na wschodnim i zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Notowania kawy spadają po rekordowych wzrostach, podobnie spadki obserwujemy na rynku kakao. Złoto notuje prawie 1,5% wzrost mimo umocnienia dolara. Fakt ten możemy wiązać z silnym popytem na waluty ‘bezpiecznych przystani’. Dane ISM wskazały na niższe zatrudnienie w przemyśle co rynek może odbierać jako pierwszy ‘sygnał’ słabego NFP za sierpień (dane w piątek) Funt brytyjski znalazł się pod silną presją sprzedających w reakcji na pogarszające się dane makroekonomiczne z Wielkiej Brytanii oraz rosnące obawy o przyszłą politykę Banku Anglii. Brytyjski indeks giełdowy FTSE 100 zniżkował prawie 0,9%. Inflacja CPI w strefie euro przewyższa oczekiwania. Wskaźnik bazowy utrzymuje się na poziomie 2,3% r/r, powyżej konsensusu na poziomie 2,2%. Inflacja ogółem wynosi 2,8% r/r, również powyżej prognoz. EUR umacnia się po publikacji danych, a rentowności niemieckich bundów rosną. Rynek oczekuje czwartkowej decyzji RPP o obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych do poziomu 4,75%, w związku z czym polski złoty traci na wartości, odzwierciedlając silne oczekiwania inwestorów co do łagodzenia polityki monetarnej Akcje InPostu spadają o 12% po publikacji wyników za II kwartał, mimo że przychody wzrosły o 34,7% r/r. Inwestorzy rozczarowani są jednak spadkiem zysku netto o 21% r/r. Dodatkowo, na nastroje wpływa trwający spór z Allegro o karę umowną niemal 99 mln zł, który ma zostać rozstrzygnięty w sądzie arbitrażowym do końca 2026 roku. Bitcoin rośnie dziś o 2,88% i kosztuje około 110 761 USD, Ethereum zyskuje 1,14% przy cenie około 4 305 USD. Na rynku kryptowalut panuje dziś pozytywny sentyment, podczas gdy główne pary walutowe euro i funt notują spadki wobec dolara.



