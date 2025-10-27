Kawa traci trzecią sesję z rzędu w obliczu sprzyjających prognoz w Brazylii i Wietnamie ☕️ 📉

- Kawa traci trzecią sesję rzędu pod presją lepszych warunków pogodowych w Brazylii i Wietnamie.
- Kawa traci trzecią sesję rzędu pod presją lepszych warunków pogodowych w Brazylii i Wietnamie.
- Negocjacje handlowe na linii Brazylia-USA zwiększają szanse na ulgi celne wobec brazylijskiej kawy.
Kontrakty terminowe na arabikę tracą trzecią sesję z rzędu (COFFEE: -2.1%), schodząc najniżej od 10 dni.
Korekta na cenach kawy wynika przede wszystkim z ostatnio prognozowanej fali opadów w Brazylii, która załagodziła obawy o przedłużającą się suszę, a tym samym o ograniczenia w podaży. Dobre wieści dotarły również do drugiego największego producenta kawy, Wietnamu, gdzie oczekuje się osłabienia tropikalnego sztormu Fengshen. Większa pewność wobec zbiorów w tym sezonie zaowocowała zatem realizacją zysków, motywowaną dodatkowo rekordowymi jak na 2025 rok wycenami kawy (kontrakt znajdował się wyżej jedynie podczas jednej sesji w lutym, sięgając wówczas 437).
Ulgę przynoszą również informacje na temat toczących się negocjacji handlowych na linii Brazylia-USA. Prezydent Lula podsumował swoje wczorajsze spotkanie z Trumpem słowami, iż “niedługo nie powinno być już żadnych problemów w handlu z USA”. Brazylijscy negocjatorzy oczekują przede wszystkim umieszczenia kawy na liście produktów wolnych od ceł w zamian za ulgi względem konkretnych produktów z USA.
Notowania kawy zanurkowały dzisiaj 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA10, żółty), znajdując wsparcie na EMA30 (jasny fiolet), pokrywającej się z poziomem 50.0 zniesienia Fibonacciego ostatniej fali wzrostowej. Korekta zawróciła RSI granicy wykupienia do neutralnego poziomu w okolicach 50, jednak dalsza poprawa warunków pogodowych w Brazylii powinna pogłębić presję na kontrakcie, spychając tym samym notowania poniżej EMA30, w stronę kolejnego wsparcia na poziomie 78.6 Fibo. Źródło: xStation5
