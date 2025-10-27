Wyprzedaż przez ETFy: Spadki zostały wzmocnione przez największą wyprzedaż złota przez fundusze ETF od maja w ubiegły piątek.

Najważniejsze wnioski Złoto Poniżej 4000 USD: Cena spadła o ponad 2% , osiągając najniższy poziom od 10 października.

Ryzyko Handlowe Spada: Spadek jest związany z roboczym porozumieniem USA-Chiny , które łagodzi napięcia handlowe.

Złoto traci dzisiaj ponad 2% wobec zmniejszającego się ryzyka dotyczącego międzynardowego handlu, reagując jednocześnie na ostatnie ruchy ze strony funduszy ETF. W trakcie konferencji ASEAN odbywającej się w Malezji doszło do spotkania pomiędzy chińskimi i amerykańskimi negocjatorami, którzy wypracowali robocze porozumienie, które niweluje ryzyko 100% ceł na chińskie produkty oraz ma zmniejszyć restrykcje eksportowe ziem rzadkich z Chin do USA. Oczekuje się, że dojdzie do uzgodnienia szerszego porozumienia lub dalszego przedłużenia negocjacji w trakcie spotkania między Trumpem oraz Xi w trakcie czwartkowego spotkania odbywającego się w trakcie konferencji APEC w Korei Południowej. W piątek doszło również do największej sprzedaży złota na rynku wśród funduszy ETF od maja. Zeszły tydzień przyniósł również pierwszy tygodniowy spadek od drugiego tygodnia sierpnia. Kluczowym okresem dla złota w tym tygodniu będzie środa i czwartek. W te dni ogłoszona zostanie decyzja Fed o wysokości stóp procentowych oraz ma dojść do spotkania prezydentów USA oraz Chin Złoto traci dzisiaj ponad 2% i spada poniżej 4000 USD. Co ciekawe ma to miejsce przy niewielkich ruchach amerykańskiego dolara, ale przy silnych wzrostach na Wall Street. Źródło: xStation5

