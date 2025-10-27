OPEC+ zwiększy produkcję na kolejnym posiedzeniu❓🛢️ Ropa w stagnacji

- Notowania ropy konsolidują się po ostatnich wzrostach w oczekiwaniu na posiedzenie OPEC.
- Rynek spodziewa się wzrostu produkcji o 137 tys. baryłek dziennie.
- Delegaci czekają na wynik negocjacji handlowych Chin i Indii z USA.
- Notowania ropy konsolidują się po ostatnich wzrostach w oczekiwaniu na posiedzenie OPEC.
- Rynek spodziewa się wzrostu produkcji o 137 tys. baryłek dziennie.
- Delegaci czekają na wynik negocjacji handlowych Chin i Indii z USA.
Kontrakty na ropę Brent (OIL) ponownie odbijają się od oporu w rejonie 65,50 USD po doniesieniach medialnych, że OPEC+ planuje kolejny, choć umiarkowany wzrost produkcji podczas najbliższego posiedzenia w niedzielę 2. listopada.
Według ostatniego raportu Bloomberga, cytującego dwóch delegatów kartelu, OPEC planuje głosować nad zwiększeniem produkcji o kolejne 137 tys. baryłek dziennie. O ile bazowy scenariusz zakłada przywrócenie produkcji do poziomu ok. 1,66 mln baryłek dziennie, na ten moment brak konsensusu wokół tempa dalszej ekspansji produkcji.
Część delegatów wskazuje, że istotny wpływ na decyzję mogą mieć także wyniki rozmów handlowych USA z Chinami i Indiami, których kluczowym punktem są sankcje dotyczące importu rosyjskich surowców energetycznych. Niemniej Rijad konsekwentnie podkreśla potrzebę odbudowy udziałów kartelu na rynku w reakcji na wzrost produkcji ropy w USA, dlatego też zmiana strategii OPEC wydaje się mało prawdopodobna dopóki ceny utrzymują się powyżej 60 USD za baryłkę.
Kontrakt OIL konsoliduje się dzisiaj pod dolną granicą strefy buforowej między 65.5 i 66.5. Źródło: xStation5
Akcje Amazon rosną 10% po wynikach 📈US100 próbuje odrabiać straty
Podsumowanie Dnia: ECB, FOMC oraz MAG7. Mieszane sygnały i awersja do ryzyka.
Eli Lilly: Wysokie oczekiwania i jeszcze wyższe wyniki
Chipotle po wynikach: Droższa wołowina i dużo tańsze akcje
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.