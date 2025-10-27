czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
18:26 · 27 października 2025

OPEC+ zwiększy produkcję na kolejnym posiedzeniu❓🛢️ Ropa w stagnacji

Najważniejsze wnioski
OIL
Surowce
-
-
OIL.WTI
Surowce
-
-
Najważniejsze wnioski
  • Notowania ropy konsolidują się po ostatnich wzrostach w oczekiwaniu na posiedzenie OPEC.
  • Rynek spodziewa się wzrostu produkcji o 137 tys. baryłek dziennie.
  • Delegaci czekają na wynik negocjacji handlowych Chin i Indii z USA. 

Kontrakty na ropę Brent (OIL) ponownie odbijają się od oporu w rejonie 65,50 USD po doniesieniach medialnych, że OPEC+ planuje kolejny, choć umiarkowany wzrost produkcji podczas najbliższego posiedzenia w niedzielę 2. listopada.

Według ostatniego raportu Bloomberga, cytującego dwóch delegatów kartelu, OPEC planuje głosować nad zwiększeniem produkcji o kolejne 137 tys. baryłek dziennie. O ile bazowy scenariusz zakłada przywrócenie produkcji do poziomu ok. 1,66 mln baryłek dziennie, na ten moment brak konsensusu wokół tempa dalszej ekspansji produkcji. 

Część delegatów wskazuje, że istotny wpływ na decyzję mogą mieć także wyniki rozmów handlowych USA z Chinami i Indiami, których kluczowym punktem są sankcje dotyczące importu rosyjskich surowców energetycznych. Niemniej Rijad konsekwentnie podkreśla potrzebę odbudowy udziałów kartelu na rynku w reakcji na wzrost produkcji ropy w USA, dlatego też zmiana strategii OPEC wydaje się mało prawdopodobna dopóki ceny utrzymują się powyżej 60 USD za baryłkę.

 

Kontrakt OIL konsoliduje się dzisiaj pod dolną granicą strefy buforowej między 65.5 i 66.5. Źródło: xStation5

30 października 2025, 21:17

Akcje Amazon rosną 10% po wynikach 📈US100 próbuje odrabiać straty
30 października 2025, 20:10

Podsumowanie Dnia: ECB, FOMC oraz MAG7. Mieszane sygnały i awersja do ryzyka.
30 października 2025, 19:26

Eli Lilly: Wysokie oczekiwania i jeszcze wyższe wyniki
30 października 2025, 19:07

Chipotle po wynikach: Droższa wołowina i dużo tańsze akcje

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację