OPEC+ zwiększy produkcję na kolejnym posiedzeniu❓🛢️ Ropa w stagnacji

Kontrakty na ropę Brent (OIL) ponownie odbijają się od oporu w rejonie 65,50 USD po doniesieniach medialnych, że OPEC+ planuje kolejny, choć umiarkowany wzrost produkcji podczas najbliższego posiedzenia w niedzielę 2. listopada.

Według ostatniego raportu Bloomberga, cytującego dwóch delegatów kartelu, OPEC planuje głosować nad zwiększeniem produkcji o kolejne 137 tys. baryłek dziennie. O ile bazowy scenariusz zakłada przywrócenie produkcji do poziomu ok. 1,66 mln baryłek dziennie, na ten moment brak konsensusu wokół tempa dalszej ekspansji produkcji.

Część delegatów wskazuje, że istotny wpływ na decyzję mogą mieć także wyniki rozmów handlowych USA z Chinami i Indiami, których kluczowym punktem są sankcje dotyczące importu rosyjskich surowców energetycznych. Niemniej Rijad konsekwentnie podkreśla potrzebę odbudowy udziałów kartelu na rynku w reakcji na wzrost produkcji ropy w USA, dlatego też zmiana strategii OPEC wydaje się mało prawdopodobna dopóki ceny utrzymują się powyżej 60 USD za baryłkę.

Kontrakt OIL konsoliduje się dzisiaj pod dolną granicą strefy buforowej między 65.5 i 66.5. Źródło: xStation5