Kawa zyskuje 4.6% na fali obaw o politykę celną USA i niekorzystną pogodę w Brazylii 📈

Futures na kawę Arabica rosną o 4,6%, osiągając poziom 323 USD w związku z obawami o globalny niedobór podaży (suche i gorące warunki pogodowe w Brazylii) oraz zagrożeniem nałożenia ceł na import do USA. Tegoroczny wzrost cen o ponad 70% doprowadził notowania do najwyższego poziomu od 1977 roku. Prawdopodobnie brazylijska produkcja kawy Arabica spadnie w następnym sezonie, co dodatkowo ograniczy już napiętą globalną podaż. Według doniesień medialnych amerykańskie palarnie kawy pogłębiają problem, reagując na zapowiedź Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na szereg towarów od stycznia 2025 roku.

Brazylia, największy eksporter ziaren Arabica, zmaga się z obawami dotyczącymi plonów w sezonie 2025/26 z powodu zmiennej pogody. Plantatorzy kawy wstrzymują się ze sprzedażą po wcześniejszym wyprzedaniu znacznych ilości bieżących zbiorów, co prowadzi do napięć podażowych aż do kolejnych zbiorów, które rozpoczną się w maju.

Wietnam, lider w produkcji robusty, doświadczył podwójnego ciosu: suszy podczas kluczowych okresów wegetacyjnych oraz ulew w czasie zbiorów, co wpłynęło na jakość i ilość produkcji.

Sprzedawcy i palarnie podnoszą ceny, jednocześnie ograniczając rabaty, aby chronić swoje marże. Nestlé ogłosiło podwyżki cen i zmniejszenie rozmiarów opakowań, ponieważ ceny robusty wzrosły w tym roku o prawie 90%. Tymczasem rosnące koszty hedgingu i ryzyko niewywiązania się producentów z umów dodatkowo obciążają uczestników rynku.

Również kraje takie jak Kolumbia i Kostaryka, będące drugorzędnymi producentami arabiki, wciąż odczuwają skutki niekorzystnych warunków pogodowych, co dodatkowo ogranicza globalną podaż. Zakłady spekulacyjne pozostają historycznie wysokie, odzwierciedlając zaufanie funduszy inwestycyjnych do dalszych wzrostów cen,

Raport CoT dla kawy – 19 listopada 2024

Całkowite otwarte pozycje na ICE spadły o 5 819 kontraktów do 199 432 kontraktów. Pozycje długie zarządzane przez spekulantów wzrosły o 2 910 kontraktów, co odzwierciedla optymistyczne nastawienie dużych inwestorów spekulacyjnych.

Pozycje krótkie producentów i handlowców wynoszą 94 099 kontraktów, dominując nad pozycjami długimi na poziomie 34 985 kontraktów, co wskazuje na ich skłonność do zabezpieczania się przed spadkiem cen.

Spadek całkowitych pozycji otwartych w tej grupie o 4 052 kontrakty krótkie sugeruje, że producenci ograniczają zabezpieczenia, być może z powodu stabilizujących się obaw dotyczących podaży.

Pozycje dużych spekulantów wzrosły o wspomniane 2 910 kontraktów do 64 891 kontraktów łącznie, wobec tylko 3 308 pozycji krótkich. Sugeruje to dominujące przekonanie o dalszym wzroście cen. Najwięksi czterej traderzy kontrolują 22,5% krótkich pozycji i 13% pozycji długich, co pokazuje koncentrację ryzyka wśród głównych graczy.

Spekulanci są znacznie bardziej optymistycznie nastawieni do cen kawy niż bezpośredni uczestnicy rynku, tacy jak producenci i handlowcy. Rosnące ceny kawy zwiększają koszty dla konsumentów, podczas gdy kawiarnie i palarnie stają przed wyzwaniem zachowania równowagi między przystępnością cen a ochroną marż.