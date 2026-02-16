Kiedy AI staje się ryzykiem

Jeszcze niedawno sztuczna inteligencja była symbolem niemal nieograniczonego wzrostu. Spółki powiązane z AI biły rekordy wycen, a panowała narracja, że technologia ta stanie się uniwersalnym motorem zysków w niemal każdym sektorze gospodarki. Dziś nastroje wyraźnie się zmieniły. Zamiast entuzjazmu coraz częściej pojawia się pytanie, które firmy mogą stracić, a które skorzystać na rewolucji AI. Każda niepewność, każdy cień wątpliwości sprawia, że rynek przypomina pole minowe, w którym każdy ruch może okazać się ryzykowny. Rynki nie kierują już kapitałem masowo, lecz selektywnie, oddzielając potencjalnych zwycięzców od tych, którzy mogą nie przetrwać technologicznej transformacji.

Zmiana nastrojów widać szczególnie w sektorze technologicznym. Firmy, które jeszcze niedawno były głównymi beneficjentami napływu kapitału, teraz doświadczają gwałtownej korekty wycen. Pojawiają się wątpliwości, czy ogromne nakłady na rozwój AI przyniosą realne i szybkie zyski. W rezultacie indeksy z dużym udziałem firm technologicznych znalazły się pod presją, a zmienność rynku wyraźnie wzrosła.

Niepewność dotyczy również tego, jak szybko podstawowe modele AI staną się powszechnie dostępne i tanie. Jeśli tak się stanie, przewaga konkurencyjna oparta wyłącznie na technologii może okazać się krótkotrwała. Liczyć będą się unikalne dane, skala działalności, marka i umiejętność integracji AI z istniejącymi procesami. Obawy nie ograniczają się już do sektora technologicznego. Analizuje się podatność na automatyzację w usługach finansowych, doradztwie, prawie, nieruchomościach czy logistyce. Jeśli AI może wykonać część zadań szybciej i taniej niż człowiek, marże tradycyjnych biznesów mogą znaleźć się pod presją, co powoduje szerszą wyprzedaż i wzrost ostrożności na rynku.

W obecnym otoczeniu dominuje zasada „w razie wątpliwości sprzedaj”. Kapitał przepływa w kierunku branż odpornych na automatyzację lub tych, które bezpośrednio korzystają na rosnącym popycie na narzędzia i usługi związane z AI. Rynki finansowe wchodzą w fazę, w której sztuczna inteligencja przestaje być tylko obietnicą wzrostu, a staje się czynnikiem ryzyka dla wycen. To naturalny etap dojrzewania każdej przełomowej technologii: po euforii przychodzi czas weryfikacji. Oznacza to większą selektywność, głębszą analizę modeli biznesowych i ostrożniejsze podejście do wycen.

Rewolucja AI nie zwalnia tempa, ale rynki przestają ją postrzegać w czarno-białych barwach.

Zamiast scenariusza „wszyscy wygrywają”, coraz wyraźniej widać podział na tych, którzy skutecznie zaadaptują technologię, i tych, którzy mogą stać się jej ofiarą.