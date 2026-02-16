Kiedy AI staje się ryzykiem

Jeszcze niedawno sztuczna inteligencja była symbolem niemal nieograniczonego wzrostu. Spółki powiązane z AI biły rekordy wycen, a panowała narracja, że technologia ta stanie się uniwersalnym motorem zysków w niemal każdym sektorze gospodarki. Dziś nastroje wyraźnie się zmieniły. Zamiast entuzjazmu coraz częściej pojawia się pytanie, które firmy mogą stracić, a które skorzystać na rewolucji AI. Każda niepewność, każdy cień wątpliwości sprawia, że rynek przypomina pole minowe, w którym każdy ruch może okazać się ryzykowny. Rynki nie kierują już kapitałem masowo, lecz selektywnie, oddzielając potencjalnych zwycięzców od tych, którzy mogą nie przetrwać technologicznej transformacji.
Zmiana nastrojów widać szczególnie w sektorze technologicznym. Firmy, które jeszcze niedawno były głównymi beneficjentami napływu kapitału, teraz doświadczają gwałtownej korekty wycen. Pojawiają się wątpliwości, czy ogromne nakłady na rozwój AI przyniosą realne i szybkie zyski. W rezultacie indeksy z dużym udziałem firm technologicznych znalazły się pod presją, a zmienność rynku wyraźnie wzrosła.
Niepewność dotyczy również tego, jak szybko podstawowe modele AI staną się powszechnie dostępne i tanie. Jeśli tak się stanie, przewaga konkurencyjna oparta wyłącznie na technologii może okazać się krótkotrwała. Liczyć będą się unikalne dane, skala działalności, marka i umiejętność integracji AI z istniejącymi procesami. Obawy nie ograniczają się już do sektora technologicznego. Analizuje się podatność na automatyzację w usługach finansowych, doradztwie, prawie, nieruchomościach czy logistyce. Jeśli AI może wykonać część zadań szybciej i taniej niż człowiek, marże tradycyjnych biznesów mogą znaleźć się pod presją, co powoduje szerszą wyprzedaż i wzrost ostrożności na rynku.
W obecnym otoczeniu dominuje zasada „w razie wątpliwości sprzedaj”. Kapitał przepływa w kierunku branż odpornych na automatyzację lub tych, które bezpośrednio korzystają na rosnącym popycie na narzędzia i usługi związane z AI. Rynki finansowe wchodzą w fazę, w której sztuczna inteligencja przestaje być tylko obietnicą wzrostu, a staje się czynnikiem ryzyka dla wycen. To naturalny etap dojrzewania każdej przełomowej technologii: po euforii przychodzi czas weryfikacji. Oznacza to większą selektywność, głębszą analizę modeli biznesowych i ostrożniejsze podejście do wycen.Rewolucja AI nie zwalnia tempa, ale rynki przestają ją postrzegać w czarno-białych barwach. Zamiast scenariusza „wszyscy wygrywają”, coraz wyraźniej widać podział na tych, którzy skutecznie zaadaptują technologię, i tych, którzy mogą stać się jej ofiarą. Niepewność sprawia, że giełdy przypominają dziś pole precyzyjnych, nerwowych strzałów, a nie jednokierunkowy rajd wzrostowy, a każdy ruch inwestorów może zdecydować o przyszłej wartości firm.
Podsumowanie dnia: Sąd Najwyższy zatrzymuje cła Trumpa; czy jednak na długo?
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (20.02.2026)
Briefing geopolityczny (20.02.2026)
PKB w USA: rozczarowany może być jedynie Trump 🇺🇸
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.