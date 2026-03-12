PULS GPW: Umiarkowane spadki na fali europejskiego niepokoju

W Europie rosną obawy o wzrost inflacji lub spowolnienie gospodarcze na fali niedoborów węglowodorów na światowych rynkach. Niemal wszystkie indeksy Starego Kontynentu notują umiarkowane straty.

WIG20 podąża za trendem wytyczonym przez parkiety Europy Zachodniej; kontrakty na WIG20 tanieją w godzinach porannych o ok. 0,2%.

W obliczu coraz bardziej chaotycznej debaty na temat programu SAFE oraz rosnącej, lecz wciąż niejasnej roli NBP w dyskusji, rynek zaczyna obawiać się o jakość polskiej waluty i długu. Rentowności obligacji 10-letnich utrzymują się na poziomie 5,5%, przerywając długoterminowy trend spadkowy. Złoty traci blisko 0,2% względem głównych par walutowych.

Więcej pewności wykazują decydenci oraz agencje ratingowe. Moody’s deklaruje, że nie widzi istotnego wpływu wojny w Iranie na Polskę. Zarówno premier, jak i minister energii nie widzą konieczności uwalniania strategicznych rezerw paliw.

Dane makroekonomiczne:

Instytut BIEC opublikował swój indeks oczekiwanej inflacji za marzec. Odczyt wyraźnie wzrósł do 83,6 po kilku miesiącach spadku oczekiwań inflacyjnych rejestrowanych przez instytut.

W20 (D1)

Impet kupujących bardzo szybko i wyraźnie osłabł po powrocie powyżej oporu na poziomie 3270 punktów. Może to dać okazję, by strona podażowa sprowadziła kurs poniżej oporu, jednak kolejne spadki mogą być trudne do wyegzekwowania z uwagi na zbliżającą się średnią EMA100. Na niekorzyść podaży wskazuje też wskaźnik RSI, który coraz bardziej zbliża się do poziomów wykupienia. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: