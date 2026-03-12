PULS GPW: Umiarkowane spadki na fali europejskiego niepokoju

W Europie rosną obawy o wzrost inflacji lub spowolnienie gospodarcze na fali niedoborów węglowodorów na światowych rynkach. Niemal wszystkie indeksy Starego Kontynentu notują umiarkowane straty.
WIG20 podąża za trendem wytyczonym przez parkiety Europy Zachodniej; kontrakty na WIG20 tanieją w godzinach porannych o ok. 0,2%.
W obliczu coraz bardziej chaotycznej debaty na temat programu SAFE oraz rosnącej, lecz wciąż niejasnej roli NBP w dyskusji, rynek zaczyna obawiać się o jakość polskiej waluty i długu. Rentowności obligacji 10-letnich utrzymują się na poziomie 5,5%, przerywając długoterminowy trend spadkowy. Złoty traci blisko 0,2% względem głównych par walutowych.
Więcej pewności wykazują decydenci oraz agencje ratingowe. Moody’s deklaruje, że nie widzi istotnego wpływu wojny w Iranie na Polskę. Zarówno premier, jak i minister energii nie widzą konieczności uwalniania strategicznych rezerw paliw.
Dane makroekonomiczne:
- Instytut BIEC opublikował swój indeks oczekiwanej inflacji za marzec. Odczyt wyraźnie wzrósł do 83,6 po kilku miesiącach spadku oczekiwań inflacyjnych rejestrowanych przez instytut.
W20 (D1)
Impet kupujących bardzo szybko i wyraźnie osłabł po powrocie powyżej oporu na poziomie 3270 punktów. Może to dać okazję, by strona podażowa sprowadziła kurs poniżej oporu, jednak kolejne spadki mogą być trudne do wyegzekwowania z uwagi na zbliżającą się średnią EMA100. Na niekorzyść podaży wskazuje też wskaźnik RSI, który coraz bardziej zbliża się do poziomów wykupienia. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Medtech Solutions (MDT.PL): Spółka ogłosiła dużą umowę sprzedaży swoich urządzeń „M-tag”; całość zamówienia ma opiewać na 5000 egzemplarzy. Akcje spółki rosną dziś o aż 25%.
- Allegro (ALE.PL): Polska spółka e-commerce opublikowała wyniki za 2025 rok oraz prognozy na 2026 rok. W ubiegłym roku wynik EBITDA spółki wzrósł do 3,47 mld zł, co stanowi wzrost rok do roku o 14,9%. W 2026 roku spółka zakłada wzrost EBITDA w przedziale 9–13% oraz wzrost przychodów o 12–15%. Jon Eastick, obecny CFO firmy, złożył zawiadomienie o zamiarze odejścia ze stanowiska. Akcje spółki zyskują ponad 1,5%.
- Grupa MOL (MOL.PL): Należąca do spółki rafineria w Chorwacji zakończyła modernizację. Akcje spółki rosną o ponad 2%.
- Kruk (KRU.PL): Jedna z członkiń zarządu sprzedała 15 000 akcji po cenie 465 zł za sztukę. Akcje spółki tracą ok. 2%.
- Orlen (PKN.PL): Orlen składa niewiążącą ofertę akcjonariuszom spółki Grupa Azoty Polyolefins, mającą na celu zakup wszystkich akcji spółki. Wartość oferty to 1,14 mld zł.
Komentarz giełdowy: TACO Trade
Poranna odprawa (10.03.2026)
Czy FDA sabotuje spółki medyczne? Rollercoaster na wycenach uniQure
Komentarz giełdowy: To nie Europa ma problem z ropą
