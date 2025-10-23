Kluczowe fakty z sezonu wyników S&P 500🗽Co pokazują społki z Wall Street?

Sezon wyników za trzeci kwartał 2025 roku dla indeksu S&P 500 jest już w pełnym toku, a pierwsze rezultaty pokazują mieszany obraz. Choć większość spółek notuje wyniki powyżej oczekiwań, skala tych pozytywnych zaskoczeń jest mniejsza niż zwykle. Mimo to indeks wciąż utrzymuje solidne tempo wzrostu, notując dziewiąty z rzędu kwartał z rosnącymi zyskami. W niniejszej analizie przyjrzymy się danym dotyczącym sezonu wyników do 17 października, opierając się na danych FactSet Research.

Do 17 października wyniki za trzeci kwartał opublikowało około 12% spółek z indeksu S&P 500.

86% z nich przedstawiło zysk na akcję (EPS) powyżej prognoz analityków — to wynik wyższy niż średnia z ostatnich pięciu lat (78%) i dziesięciu lat (75%).

Jednak przeciętna skala przewyższenia oczekiwań wyniosła 5,9%, co jest wynikiem niższym od pięcioletniej średniej (8,4%).

Oznacza to, że choć spółki nadal wypadają lepiej od prognoz, siła tych pozytywnych niespodzianek słabnie w porównaniu z wcześniejszymi kwartałami. Niemniej jednak początkowa faza sezonu wyników za trzeci kwartał 2025 roku pokazuje odporność amerykańskich przedsiębiorstw. Dobre wyniki sektora finansowego i technologicznego wciąż napędzają wzrosty, nawet jeśli niektóre branże — zwłaszcza energetyka i dobra konsumpcyjne podstawowe — napotykają trudności. Dzięki solidnym trendom przychodowym i rosnącym prognozom na 2026 rok, perspektywy dla wyników spółek z S&P 500 pozostają pozytywne, choć wyceny sugerują, że oczekiwania inwestorów są już wysokie.

Sektor finansowy napędza indeks

Spółki z sektora finansowego są głównym motorem wzrostu zysków. Ich mocne wyniki przyczyniły się do podniesienia ogólnego tempa wzrostu zysków dla całego indeksu S&P 500.

Pozytywne niespodzianki w sektorze finansowym zrównoważyły słabsze wyniki i obniżki prognoz w sektorze ochrony zdrowia.

Łączne tempo wzrostu zysków — obejmujące zarówno opublikowane wyniki, jak i szacunki dla spółek, które jeszcze ich nie podały — wynosi obecnie 8,5%, wobec 7,7% w ubiegłym tygodniu i 7,9% na koniec września.

Jeśli ten wynik się utrzyma, będzie to dziewiąty z kolei kwartał wzrostu zysków w ujęciu rok do roku.

Przegląd sektorów i trendy przychodów

Sektory ze wzrostem: 7 z 11 sektorów ma odnotować wzrost zysków rok do roku. Liderzy: technologie informacyjne, finanse, usługi komunalne oraz materiały.

7 z 11 sektorów ma odnotować wzrost zysków rok do roku. Liderzy: technologie informacyjne, finanse, usługi komunalne oraz materiały. Sektory ze spadkiem: 4 sektory spodziewają się spadku zysków. Najsłabsze: energetyka i dobra konsumpcyjne podstawowe.

Wzrost przychodów w indeksie pozostaje solidny, kontynuując imponującą passę ekspansji. 84% spółek, które już opublikowały wyniki, zanotowało przychody powyżej oczekiwań — znacznie powyżej długoterminowych średnich.

Średnie przychody były o 1,5% wyższe od prognoz, co jest wynikiem nieco niższym od pięcioletniej średniej (2,1%), ale nadal zdrowym. Łączne tempo wzrostu przychodów wynosi obecnie 6,6%, wobec 6,3% na koniec trzeciego kwartału.

To drugi najwyższy wzrost przychodów od trzeciego kwartału 2022 roku oraz 20. z rzędu kwartał ekspansji przychodów. Sektor technologiczny wciąż przewodzi pod względem wzrostu przychodów, natomiast energetyka pozostaje jedyną branżą notującą spadek rok do roku.

Prognozy analityków

Analitycy z optymizmem patrzą na kolejne kwartały. Prognozy wzrostu zysków przedstawiają się następująco:

IV kwartał 2025: 7,5%

I kwartał 2026: 11,9%

II kwartał 2026: 12,8%

Cały rok 2025: 11,0%

Prognozy te wskazują na oczekiwania dalszego, stabilnego przyspieszenia rentowności przedsiębiorstw do połowy 2026 roku.

Wskaźnik cena/zysk (P/E) dla najbliższych 12 miesięcy wynosi 22,4 — jest wyższy od średniej z ostatnich pięciu lat (19,9) i dziesięciu lat (18,6). Jednocześnie jest nieco niższy od poziomu 22,8 zanotowanego na koniec września.

Taki poziom wycen sugeruje, że rynek pozostaje drogi względem historycznych norm, choć dobre perspektywy zysków wciąż wspierają pozytywne nastroje inwestorów.

Źródło: FactSet Research

Patrząc na kontrakty terminowe na indeks US500 (futures na S&P 500), można zauważyć krótkoterminową słabość rynku. Pomimo solidnego początku sezonu wyników za trzeci kwartał, nastroje na Wall Street pozostają ostrożne. Zarówno Netflix, jak i Tesla nie zdołały w tym tygodniu pozytywnie zaskoczyć inwestorów.

Źródło: xStation5