Spółka Tygodnia - Merck & Co Inc (23.10.2025)

Obecne notowania znajdują się w fazie konsolidacji, a wycena rynkowa pozostaje ostrożna wobec potencjału fundamentalnego, co może wskazywać na przestrzeń do dalszej poprawy w średnim terminie.

Spółka wykazuje stabilność finansową i wysoką efektywność operacyjną, a jej wyniki potwierdzają odporność modelu biznesowego nawet w okresach spowolnienia rynkowego.

Od początku roku akcje Merck & Company Inc. straciły na wartości, mimo że fundamenty spółki pozostają mocne i stabilne. Czy rynek przecenił ryzyko, czy może właśnie otworzyła się przed inwestorami wyjątkowa okazja do zakupu niedowartościowanych aktywów z sektora farmaceutycznego? Warto podkreślić, że firmy z branży farmaceutycznej często uznawane są za defensywne, ponieważ w czasach spowolnienia gospodarczego inwestorzy chętnie lokują w nie kapitał, szukając bezpiecznych przystani. W tej analizie prześledzimy najważniejsze trendy rynkowe, wyniki finansowe oraz strategię rozwoju Merck, aby ocenić, czy ten farmaceutyczny gigant zasługuje na wyższą wycenę.

Merck & Company Inc. w kontekście globalnego rynku farmaceutycznego

Merck & Company Inc. to jeden z najważniejszych graczy na światowym rynku farmaceutycznym. Firma, znana poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą jako MSD, tworzy innowacyjne leki, szczepionki oraz terapie biologiczne, które zmieniają oblicze medycyny. Jej sztandarowy produkt, Keytruda, to prawdziwy game changer w leczeniu nowotworów i kluczowy motor napędowy wzrostu spółki.

Rynek farmaceutyczny w 2025 roku jest wart około 1,77 biliona dolarów i według prognoz w ciągu najbliższych dziesięciu lat urósł aż do 3,03 biliona. Ten imponujący wzrost napędzają trzy potężne trendy. Po pierwsze, globalne społeczeństwa się starzeją, a rosnąca liczba seniorów zwiększa zapotrzebowanie na nowoczesne leki przeciw chorobom przewlekłym. Po drugie, wzrasta liczba osób zmagających się z chorobami takimi jak cukrzyca czy nowotwory, co otwiera ogromne pole do innowacji. Po trzecie, rozwój biotechnologii oraz sztucznej inteligencji pozwala wprowadzać coraz skuteczniejsze i bardziej spersonalizowane terapie.

Merck zyskuje przede wszystkim dwóch megatrendach, które napędzają rynek farmaceutyczny w długim terminie. Po pierwsze, starzejące się społeczeństwa. Liczba osób powyżej 65 roku życia rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. To oznacza większe zapotrzebowanie na leki pomagające radzić sobie z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, choroby serca czy nowotwory. Po drugie, zachorowalność na raka rośnie z roku na rok. To efekt wielu czynników, od stylu życia i zanieczyszczenia środowiska, przez coraz skuteczniejsze metody diagnostyczne, które wykrywają choroby wcześniej, po czynniki genetyczne oraz demograficzne.

Dla Merck to wymarzona sytuacja. Firma ma w portfolio silne terapie onkologiczne, w tym Keytrudę, które odpowiadają na te potrzeby i mogą znacząco zyskać na rosnącym rynku. W połączeniu z innowacjami oraz nowoczesnymi technologiami badawczymi Merck stoi na solidnej pozycji, aby wykorzystać te trendy i rozwijać się szybciej niż rynek.

Poza Keytrudą firma oferuje szczepionki przeciw HPV, nowoczesne leki na cukrzycę oraz terapie w obszarze chorób zakaźnych i układu odpornościowego. Merck nieustannie inwestuje w badania naukowe, korzystając z potencjału sztucznej inteligencji oraz zaawansowanej analizy danych. Dzięki temu przyspiesza proces odkrywania leków i tworzy spersonalizowane terapie, które odpowiadają na indywidualne potrzeby pacjentów.

Analiza finansowa

Merck & Co Inc to przykład spółki, która nie tylko przetrwała okres przejściowych trudności, ale wyszła z niego silniejsza i bardziej efektywna operacyjnie. Pomimo okresowych wyzwań rynkowych, Merck pokazuje stabilność i odporność biznesu. Firma potrafi szybko odbijać się od niekorzystnych okresów, co świadczy o dojrzałości i sile modelu biznesowego.

Dane finanse jednoznacznie pokazują, że Merck posiada solidne fundamenty, stabilnie rosnące przychody, zdrowe marże oraz zdywersyfikowany portfel produktów, który pozwala jej utrzymać konkurencyjność nawet w trudnym otoczeniu rynkowym.

Analiza przychodów spółki wskazuje, że siłą napędową firmy pozostaje segment farmaceutyczny. Przychody w tym obszarze utrzymują się na solidnym poziomie od około 12,1 do ponad 15 miliardów dolarów kwartalnie. Co więcej, obserwujemy rosnący trend na przestrzeni ostatnich kwartałów, a prognozy na drugą połowę 2025 roku wskazują na dalszy wzrost, co świadczy o silnej pozycji Merck w obszarze leków innowacyjnych i terapii.

Segment Animal Health, choć mniejszy, pozostaje stabilnym i nieco rosnącym biznesem z przychodami na poziomie 1,2 do 1,6 miliarda dolarów kwartalnie, co dowodzi skutecznej dywersyfikacji źródeł przychodów. Segment „Other” jest najmniejszy i bardziej zmienny, ale pełni rolę działalności uzupełniającej, elastycznie dostosowywanej do potrzeb rynku.

Najważniejszym motorem wzrostu w portfelu Merck jest segment onkologii, z lekiem Keytruda na czele. Keytruda notuje konsekwentny, dwucyfrowy wzrost sprzedaży, przekraczający 10 procent rok do roku, co potwierdza jej dominującą pozycję w terapii przeciwnowotworowej. Również inne produkty onkologiczne, takie jak Lynparza i Welireg, wykazują dynamiczne wzrosty, z Weliregiem wyróżniającym się spektakularnym przyrostem w ostatnich kwartałach. To jasno pokazuje, że innowacyjne terapie onkologiczne stanowią kluczowy filar stabilności i rozwoju firmy.

W pozostałych segmentach sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Szczepionki, takie jak Gardasil i Pneumovax 23, odnotowują spadki, segment kardiologiczny utrzymuje umiarkowane wzrosty, natomiast wirusologia i diabetologia doświadczają wyraźnych spadków, co wskazuje na potrzebę rewizji strategii i dalszych działań optymalizacyjnych.

Pomimo chwilowych trudności, Merck prezentuje solidne fundamenty finansowe. Mimo okresowych spadków marż w pojedynczych kwartałach, ogólnie marżowość pozostaje na wysokim poziomie, z marżami operacyjnymi i netto utrzymującymi się w przedziale 25–35 procent. To potwierdza skuteczność działań naprawczych i odporność modelu biznesowego.

Od początku roku spółka na tle szerokiego rynku, w tym indeksów S&P 500 oraz Nasdaq, radzi sobie stosunkowo słabo, co wskazuje na jej niedowartościowanie. Mimo solidnych fundamentów finansowych oraz stabilnych perspektyw wzrostu, rynkowa wycena Merck nie odzwierciedla w pełni jakości i potencjału spółki. To może stanowić atrakcyjną okazję inwestycyjną dla inwestorów poszukujących spółek o dużym potencjale wzrostowym i stabilnych fundamentach.

Merck to firma, która wykorzystała krótkotrwały kryzys do wzmocnienia swojej efektywności i rentowności. Wysokie marże, stabilny wzrost przychodów oraz przewidywalne przepływy pieniężne stanowią jej największą siłę w warunkach niepewności gospodarczej. Dynamiczny rozwój leków onkologicznych, zwłaszcza Keytrudy, stanowi fundament dalszego wzrostu i umacnia pozycję Merck jako lidera innowacyjnych terapii przeciwnowotworowych. To solidny i stabilny biznes z długoterminowym potencjałem, który powinien przyciągać inwestorów szukających stabilnych i perspektywicznych firm.

Prognoza rozwoju Merck & Co na lata 2023–2029

Po okresie stabilnego wzrostu i mocnych fundamentów finansowych, Merck stoi przed kluczowym wyzwaniem czy uda się utrzymać dynamiczną ścieżkę rozwoju w kolejnych latach? Wydatki na leki rosną globalnie, a zapotrzebowanie na innowacyjne terapie pozostaje wysokie, jednak wygasające licencje i rosnąca konkurencja ze strony generyków mogą w przyszłości ograniczać tempo wzrostu. Merck działa przede wszystkim w perspektywicznym segmencie onkologii, gdzie lek Keytruda pozostaje głównym motorem napędowym, a także rozwija innowacyjne terapie takie jak Lynparza i Welireg. Segmenty farmaceutyczny i Animal Health dostarczają dywersyfikacji i stabilizacji przychodów, co zwiększa odporność biznesu na zmienne warunki rynkowe.

Mając na uwadze te czynniki, przygotowaliśmy trzy realistyczne scenariusze rozwoju przychodów Merck na kolejne lata.

Scenariusz bazowy zakłada kontynuację stabilnego wzrostu przychodów, napędzanego utrzymaniem silnej pozycji w kluczowych segmentach, zwłaszcza onkologii. Spodziewamy się umiarkowanego wzrostu sprzedaży leków przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej bazy przychodów z segmentów farmaceutycznego i Animal Health. Przychody w tym wariancie wzrosną z około 65 miliardów dolarów w 2025 roku do blisko 79 miliardów dolarów w 2029 roku. Scenariusz ten odzwierciedla równowagę pomiędzy korzystnymi trendami rynkowymi a naturalną dojrzałością branży oraz presją konkurencyjną.

Scenariusz optymistyczny zakłada szybszy rozwój dzięki ekspansji na nowe rynki, udanym inwestycjom w badania i rozwój oraz utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu w segmencie onkologii. Wariant ten uwzględnia także możliwość wprowadzenia nowych innowacyjnych produktów, które zwiększą udział Merck na globalnym rynku farmaceutycznym. Przychody mogą wówczas przekroczyć 82 miliardy dolarów w 2029 roku, co wskazuje na silny potencjał wzrostu i efektywne wykorzystanie szans rynkowych.

Scenariusz konserwatywny bierze pod uwagę większe ryzyka, takie jak wygasanie ważnych patentów, wzrost konkurencji ze strony leków generycznych oraz potencjalne trudności regulacyjne. W tym wariancie tempo wzrostu przychodów spowalnia, a wartości na koniec prognozy osiągają około 74 miliardy dolarów. Mimo to spółka zachowuje odporność i stabilność finansową, dzięki dywersyfikacji portfela i sprawnemu zarządzaniu kosztami.

Niezależnie od scenariusza, Merck pozostaje firmą z silnymi fundamentami, zdrowymi marżami oraz wyraźnym potencjałem wzrostu, szczególnie w segmencie onkologii.

Wycena Merck & Co

Przedstawiamy wycenę spółki Merck & Co Inc. metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Należy podkreślić, że ma ona wyłącznie charakter informacyjny i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna ani precyzyjna wycena.

Analiza została opracowana w oparciu o scenariusz bazowy prognoz finansowych, zakładający stabilny wzrost przychodów w kolejnych latach oraz utrzymanie zdrowej rentowności operacyjnej. W modelu przyjęto koszt kapitału (WACC) na poziomie 6%, co uznajemy za wartość adekwatną dla branży farmaceutycznej. Sektor ten charakteryzuje się stabilnymi przepływami pieniężnymi, niską zmiennością wyników i defensywnym profilem ryzyka, co historycznie przekłada się na relatywnie niski koszt kapitału w porównaniu z innymi gałęziami gospodarki.

Warto zaznaczyć, że potencjalne obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną mogą w kolejnych kwartałach dodatkowo obniżyć koszt kapitału, co zwiększyłoby wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych. W przypadku Merck efekt ten mógłby być umiarkowanie pozytywny, ponieważ spółka utrzymuje niski poziom zadłużenia i finansuje się głównie kapitałem własnym, co zwiększa jej odporność na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym.

Wartość rezydualną oszacowaliśmy na poziomie 2%. Pozostałe parametry finansowe zostały uśredniono na podstawie wyników z ostatnich pięciu lat.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wartość godziwa jednej akcji Merck & Co została oszacowana na poziomie około 116,67 USD, przy obecnej cenie rynkowej wynoszącej 87,56 USD. Oznacza to potencjał wzrostu o około 33% względem bieżącej wyceny rynkowej.

Biorąc pod uwagę mocne fundamenty finansowe, wysoką marżowość, zdywersyfikowany portfel produktów oraz dominującą pozycję w segmencie onkologii, obecna wycena rynkowa spółki wydaje się nie odzwierciedlać w pełni jej rzeczywistego potencjału fundamentalnego. Merck pozostaje stabilnym, defensywnym biznesem o zdolności do generowania przewidywalnych przepływów pieniężnych, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla inwestorów długoterminowych.

Spojrzenie na wykres

Obecnie kurs znajduje się w fazie konsolidacji w przedziale 85–95 USD. Z technicznego punktu widzenia kurs stopniowo wychodzi z długotrwałego trendu spadkowego, tworząc rosnący kanał. Średnie kroczące EMA(30), EMA(50) oraz EMA(100) zaczynają się zbliżać i kierować ku górze, co sugeruje możliwość zmiany trendu. Utrzymanie kursu powyżej 88–90 USD wspiera scenariusz wzrostowy, a wybicie powyżej 92–96 USD otworzyłoby drogę do dalszego ruchu w okolice 100 USD.

Merck zachowuje defensywny charakter i niską zmienność, dlatego obecne osłabienie można traktować jako tymczasowe niedowartościowanie. Stabilne fundamenty, silne przepływy pieniężne i konsekwentna polityka dywidendowa sprawiają, że spółka pozostaje atrakcyjna dla inwestorów długoterminowych.