Komentarz giełdowy: Alphabet pozytywnie zaskakuje, a Tesla rozczarowuje

Europejskie rynki zanotowały dziś mieszaną sesję. DAX zyskał 0,2%, umacniając przewagę 2025 r., jako najlepszego roku w ujęciu YTD w XXI w. Indeks dalej pozostaje lekko poniżej historycznych szczytów, choć na fali umowy handlowej Japonii i USA inwestorzy coraz bardziej pozytywnie patrzą na perspektywy umowy handlowej między USA a UE.

Wśród pozostałych indeksów europejskich mocną sesję zanotował brytyjski FTSE 100, który zyskał ponad 0,8%. Reszta głównych indeksów Starego Kontynentu w większości zdominowana jest przez spadki. CAC40 cofa się o 0,4%, SMI traci 0,3%, a włoski IT40 -1,5%.

Dzisiejsza decyzja EBC w sprawie utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie została podparta narracją Lagarde o dostosowywaniu się banku centralnego do kolejnych napływających danych. Jednocześnie prezes banku centralnego podkreśliła, że obecnie EBC czuje się dobrze z projekcjami inflacyjnymi wskazującymi na utrzymanie się tempa wzrostu cen w średnim terminie w celu inflacyjnym. Reakcja rynków na konferencje EBC było mocne obniżenie prawdopodobieństwa dalszych obniżek stóp procentowych w strefie euro.

Na amerykańskim rynku sesja przemija głównie pod znakiem lekkich wzrostów. Wczoraj po zamknięciu poznaliśmy wyniki pierwszych Big Techów wchodzących w skład tzw. “Siedmiu Wspaniałych”. Alphabet pokazał wyniki przewyższające oczekiwania rynkowe, raportując wyższą dynamikę przychodów, podpartą mocniejszymi wynikami kluczowych segmentów. Wzrost o 13% r/r przychodów z segmentu reklam generowanych przez platformę YT wskazuje na solidne wyniki podstawowych gałęzi działalności spółki, a 12% wzrost r/r przychodów z Google Search wskazał na utrzymywanie się najważniejszego filaru wyników spółki na dobrym torze. Inwestorzy wciąż obawiają się, jak przychody z wyszukiwarki (które są najważniejszą składową przychodów firmy) będą utrzymywać się w dobie rozwoju modeli sztucznej inteligencji, jednak wyniki Alphabetu wskazują na to, że spółka bardzo skutecznie wplata algorytmy AI do swojej głównej gałęzi biznesu, zapewniając sobie tym samym solidne tempo wzrostu. Alphabet nie rozczarował także na poziomie wyników w segmencie chmurowym, w którym dynamika wzrostu r/r wzrosła do 32% (wobec oczekiwań: 27%), co przełożyło się na najwyższe przychody segmentu w historii oraz najwyższą dynamikę od 3Q24.

Tesla nie może pochwalić się tak dobrymi wynikami. Spółka rozczarowała zarówno na poziomie przychodów, jak i zysku na akcję. W ujęciu r/r obie wartości spadły i to mocniej od przewidywań rynkowych. Choć wycena Tesli pozostaje mocno oderwana od tego, jak radzi sobie spółka w obszarze działalności operacyjnej i napędzana jest nadziejami inwestorów na wprowadzenie przełomowych technologii w przyszłości, notowania spółki spadają na dzisiejszej sesji o prawie 10%.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB