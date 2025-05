Komentarz giełdowy: Amerykańskie indeksy blisko zamknięcia tegorocznych spadków

Dzisiejsza sesja przynosi mieszane wyniki na europejskich rynkach. Widzimy wzrosty m.in. na indeksie CAC40 (+0,2%) oraz niemieckim DAXie (+0,3%). Jednocześnie spadki odnotował szwajcarski indeks SMI, który spada dziś prawie o 0,5%. W przypadku brytyjskiego FTSE 100 widzimy stabilną sesję w okolicy wczorajszej ceny zamknięcia.

Na tle Starego Kontynentu pozytywnie wyróżnia się dziś warszawski parkiet. Indeks WIG wzrósł dziś o 0,7%, a WIG20 zyskał 0,6%. Polski rynek wyszedł z całodziennej konsolidacji w okolicy publikacji danych o inflacji w USA, która okazała się niższa od prognozowanej. Wsparcie bardziej ryzykownych aktywów mogło wynikać w podtrzymania pozytywnego sentymentu inwestorów. Najlepsze nastroje na naszym rynku widać jednak na notowaniach indeksu mWIG40, który zyskał dziś ponad 1,5%. Indeks wsparty był przede wszystkim przez mocne wzrosty spółki Newag, która pokazała dziś wstępne wyniki za 1Q25. Wyniki finansowe wskazują na ponad 68% wzrost przychodów w ujęciu r/r, dzięki realizacji kontraktów związanych z harmonogramem zamówień spółki. Jednocześnie spółka skokowo poprawiła wynik operacyjny oraz EBITDA, co znacząco wzmocniło wyjście s konsolidacji trwającej od połowy marca i wskazało potencjał do powrotu do trendu wzrostowego, trwającego na notowaniach spółki od początku grudnia 2024 r.

Amerykańskie indeksy utrzymują dziś wczorajszy pozytywny sentyment, choć siła wzrostu jest dziś lekko słabsza. S&P 500 rośnie o 0,9%, a Nasdaq 100 zyskuje 1,6%. Nieco gorsze nastroje towarzyszą indeksowi Dow Jones, który spada dziś o 0,3%.

Kolejna sesja wzrostów sprawia, że indeks S&P 500 zbliża się do całkowitego zamknięcia luki spadkowej i po raz pierwszy od początku marca wrócić do wzrostów w ujęciu YTD. Pozytywne doniesienia na linii USA-Chiny wzmacniają optymizm inwestorów, a słabszy odczyt CPI wzmacnia przekonanie o potencjalnym wyjściu amerykańskiej gospodarki na prostą. Mimo to ostatnie dni zdominowane były przez dynamiczne wzrosty, stąd amerykański rynek wydaje się dobrze pozycjonowany pod ewentualną korektę. Na razie jednak nie widać przestrzeni do powrotu do nagłych spadków, a największy problem amerykańskiego rynku od początku 2025 r., czyli polityka Trumpa w kwestii ceł handlowych, zaczyna powoli znikać, co stwarza podstawę pod powrót bardziej przejrzystych perspektyw na rynku. To natomiast jest element, na który wyczekują zarówno inwestorzy, jak i zarządzający spółkami.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB