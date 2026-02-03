Komentarz giełdowy: Banki i KGHM napędzają nasz rodzimy rynek ❗

Wtorkowa sesja na Wall Street i GPW pokazuje klasyczną rotację sektorową w warunkach globalnej niepewności wokół sztucznej inteligencji i techu. Na amerykańskich parkietach nastroje są mieszane: Dow Jones Industrial Average chwilowo dotknął nowego rekordu (~49 653 pkt, +0,2–0,5%), napędzany spółkami defensywnymi i cyklicznymi, podczas gdy Nasdaq Composite traci około 1%, a S&P 500 spada o 0,4%. Największą presję odczuwa sektor oprogramowania i usług IT – ServiceNow nurkuje o ~6–7% do najniższych poziomów od wiosny 2024 mimo solidnych wyników Q4 (EPS 0,92 USD > est. 0,89 USD, przychody 3,57 mld USD), Accenture spada ponad 7%, a Salesforce, IBM czy Shopify również tracą. Inwestorzy obawiają się spowolnienia tempa wzrostu w software i wpływu AI na długoterminowe modele biznesowe. Z kolei pozytywne akcenty płyną z PepsiCo (+4% po mocnych wynikach i planach obniżek cen przekąsek), Merck (+3,5%), Palantir (+6%) oraz Walmart, który po raz pierwszy przekroczył 1 bln USD kapitalizacji. Globalnie odbija srebro (+10%) i złoto (+5%), co dodatkowo wspiera sentyment risk-off w surowcach.

Na tle słabości amerykańskiego techu GPW prezentuje się dziś wyjątkowo solidnie, z wyraźną przewagą byków na blue chipach. Szeroki indeks WIG zyskuje ~1,6%, a flagowy WIG20 rośnie o 2,3%, zbliżając się do kluczowego oporu na poziomie 3500 punktów. Najsilniejszymi motorami są spółki surowcowe i bankowe: sektor WIG-Banki rośnie o ponad 1–2,5% w reakcji na bardzo pozytywny raport NBP o łagodzeniu kryteriów kredytowych dla przedsiębiorstw w I kw. 2026. Ankieta wskazuje na dalsze obniżki marż, zwiększoną dostępność finansowania oraz rosnącego popytu – zwłaszcza ze strony dużych firm i projektów inwestycyjnych. To jeden z najmocniejszych impulsów dla aktywności gospodarczej w Polsce od dłuższego czasu, szczególnie na tle stabilnej pozycji makro (Polska piąta w UE pod względem zasobów) i rosnącej konkurencji w sektorze bankowym.

Absolutnym liderem sesji pozostaje KGHM Polska Miedź, którego akcje odbijają dynamicznie o ponad 9% (do okolic 338 zł), generując nawet blisko połowę obrotów w całym WIG20. Odbicie miedziowego giganta napędza globalne odbicie cen miedzi i srebra po wcześniejszej korekcie, co rynek odczytuje jako powrót apetytu na surowce przemysłowe. W ślad za KGHM idą banki – m.in. Alior Bank zyskuje 7%. Słabiej radzą sobie średnie i małe spółki (mWIG40 i sWIG80 +~0,6%), co potwierdza klasyczną rotację w kierunku dużych, płynnych walorów. Poza surowcami i bankami uwagę zwracają komunikaty: Poczta Polska i Orlen zrezygnowały z przejęcia Orlen Paczki (decyzja bez większego wpływu na notowania Orlenu), WASKO podpisało porozumienie z FONON w kontrakcie GSM-R na kolei (przekazanie ponad 72 mln zł brutto), a Onde ruszyła z budową dwóch farm PV o mocy 120 MW z aneksami podnoszącymi wynagrodzenie o ~7%. Ogólny sentyment na GPW pozostaje umiarkowanie optymistyczny – łagodniejsza polityka kredytowa, odbicie surowców i siła blue chipów sugerują kilka dobrych tygodni przed nami, choć w tle wciąż czai się globalna nerwowość wokół techu i AI. Przełamanie 3500 pkt na WIG20 mogłoby otworzyć drogę do kolejnych szczytów, ale wymagałoby utrzymania napływów i braku negatywnych zaskoczeń makro.

Dział Analiz XTB