Komentarz giełdowy: Co rynek długu mówi nam o kierunku dla złota?

Obecnie na rynku jesteśmy świadkami niemal bezprecedensowej ucieczki od dolara, głównie w kierunku złota i surowców. Powszechnie panująca narracja mówi o systemowej utracie zaufania do USA. Czy jest to jednak prawda i co oznacza to w praktyce?

Pierwszym i największym powodem do powątpiewania w teorię o utracie zaufania rynków i instytucji do USA jest sytuacja na rynku długu. Rentowności obligacji USA poruszają się w bardzo wąskim kanale od początku 2025 roku, mimo nieustannych szoków politycznych, fiskalnych i handlowych. Groźby USA wobec sojuszników, polityka gospodarcza największej gospodarki świata prowadzona za pomocą platform społecznościowych oraz wielomiliardowe umowy zawierane i zrywane z dnia na dzień nie wystarczyły, by nadać uzasadnioną zmienność rynkowi długu. Reagować zdają się za to rynki metali szlachetnych i sam dolar, mimo że instrumenty te powinny być ze sobą powiązane.

Na współczesnym rynku większość transakcji odbywa się za pomocą instrumentów pochodnych. Mało kto jest skłonny sprzedawać obligacje USA, ponieważ są one wykorzystywane nie jako ekspozycja na rynek długu USA, lecz jako zabezpieczenie pod różnego rodzaju kontrakty i opcje.

Z drugiej strony rosną metale szlachetne, jako oczywisty kierunek dla kapitału w cyklu obniżek stóp procentowych. Ten kierunek nigdy nie był tak „wyrazisty”, jak dziś.

Inwestorzy instytucjonalni, poza bankami centralnymi i ETF-ami, nie „kupują” złota, a jedynie uzyskują ekspozycję na nie poprzez kontrakty. Złoto „kupują” przede wszystkim inwestorzy detaliczni; można to zaobserwować poprzez np. spadek kapitalizacji rynku krypto. Jeśli jednak rynek nie sprzedaje obligacji USA, a ekspozycja na metale szlachetne jest tylko „papierowa”, to co mówi nam to o pozycjonowaniu się inwestorów instytucjonalnych?

Pozycjonują się oni nie przeciw USA, nie przeciw dolarowi, lecz przeciw ryzyku — ryzyku, które jest tymczasowe. Ryzykiem tym jest sam Donald Trump oraz trwający zamach na niezależność Fedu. Pozycja prezydenta USA staje się coraz bardziej wątpliwa, a jego polityka przynosi coraz więcej szkód. Kapitał spisał na straty obecną administrację USA, ale nie same USA. Pozycjonowanie się w złocie jest tymczasowe: złoto jest płynne i odporne, jednak nie generuje żadnych przepływów pieniężnych.

W momencie dematerializacji ryzyka lub innych fundamentalnych zmian rynkowych może nastąpić gwałtowne rozprężenie pozycjonowania przez dużych graczy, a inwestorzy detaliczni pozostaną z przecenionymi aktywami. Korekta na złocie może być bolesna, jednak nie katastrofalna ze względu na fundamentalne wsparcie wycen kruszcu ze strony zakupów banków centralnych. Dużo gorzej wygląda sytuacja srebra, które ma mniej fundamentalnych uzasadnień do wzrostów i jeszcze mniej wsparcia w przypadku zmiany trendu.

Kamil Szczepański

Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB

