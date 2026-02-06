Briefing Geopolityczny (06.02.2026): Czy Iran to wciąż czynnik ryzyka?

- Sytuacja wokół Islamskiej Republiki Iranu pozostaje poważna i niestabilna. Zwiększona aktywność wojskowa USA i ich sojuszników wskazuje na możliwy scenariusz istotnej eskalacji konfliktu w regionie. Rynek wydaje się nie doszacowywać scenariusza eskalacji.
- W ostatnich dniach zostało formalnie potwierdzone, że delegacje Iranu i Stanów Zjednoczonych kontynuują rozmowy dyplomatyczne w Omanie, w tym w sprawie programu nuklearnego. Iran utrzymuje politykę wzbogacania uranu, co jest nie do zaakceptowania dla USA. Mimo negocjacji, USA przyspiesza relokację jednostek w rejon cieśniny Hormuz, co jasno sygnalizuje, że negocjacje są jedynie graniem na czas. Według Associated Press amerykańska delegacja opuściła miejsce negocjacji bez jakichkolwiek konstruktywnych ustaleń. Ostateczny cel USA oraz dokładny sposób realizacji pozostają nieznane.
- Równocześnie dochodzi do potwierdzonych egzekucji nieznanej ilości pojmanych protestujących, mimo jasnych gróźb Donalda Trumpa, aby zaniechać tego typu represji.
- Poza siłami USA, w ostatnich dniach można obserwować też kolejną już dyslokację ze strony państw europejskich. Tym razem dotyczy to terytorium Cypru, gdzie pojawiły się dodatkowe siły Royal Air Force. Bazy te utrzymują stałą obecność bojowych samolotów myśliwskich i transportowych oraz samolotów-cystern, które były wykorzystywane do operacji w regionie w przeszłości. Historycznie „RAF Akrotiri” służył jako punkt wyjścia dla lotów nad Bliski Wschód i wschodnią część Morza Śródziemnego podczas wcześniejszych eskalacji.
- Podobne operacje transportowe i bojowe z Cypru miały miejsce w kontekście konfliktów w latach poprzednich. Dalsza jednak intensyfikacja tych działań może być odczytywana jako wyraz zaniepokojenia państw europejskich potencjalnym rozszerzeniem konfliktu poza tradycyjny teatr działań na Bliskim Wschodzie. Według dostępnych źródeł do Europy przerzucono elementy 160th SOAR, znanej jako „Night Stalkers”, tej samej jednostki lotniczej, która odpowiada za operację pochwycenia Nicolasa Maduro w Wenezueli.
- Otwarte źródła wskazują na znaczne natężenie lotów transportowych USA w kierunku Bliskiego Wschodu. Od początku roku dokonano już ponad 120 lotów transportowych. Te liczby pozwalają podejrzewać, że niemal nieuchronne uderzenie na Iran może nie mieć charakteru precyzyjnego, a może przybrać formę bombardowań strategicznych w celu wywołania zapaści infrastrukturalnej na wzór interwencji w Serbii w 1999 czy inwazji Iraku w 2003 roku.
- W takiej sytuacji reżim może być sprowokowany do walki o przetrwanie, w której użyje wszystkich dostępnych środków – głównie mowa tu o pociskach balistycznych, dronach oraz ocalałych komórkach organizacji terrorystycznych w rejonie, ale i poza nim.
Kamil Szczepański
Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB
