Dolar zyskuje po rozmowie Trumpa z Xi Jinpingiem 💸

Prezydent Donald Trump poinformował o przeprowadzeniu „długiej i rzetelnej” rozmowy telefonicznej z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem, która dotyczyła handlu, wojny na Ukrainie oraz napięć w Iranie i na Tajwanie. Trump podkreślił znaczenie ich kwietniowego spotkania w Pekinie i potwierdził zobowiązanie Chin do zakupu amerykańskiej soi w ramach październikowego porozumienia, akcentując wagę silnych relacji bilateralnych.

Rozmowa przywódców odbywa się w obliczu kruchego rozejmu po ubiegłorocznej wojnie handlowej, która zachwiała rynkami i łańcuchami dostaw. Połączenie miało miejsce po wideokonferencji Xi z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, co podkreśla szerszą koordynację geopolityczną.

Optymistyczny ton rozmowy wzmocnił dolara amerykańskiego, który stopniowo stabilizował się po wygaszaniu zawirowań geopolitycznych.. Dodatkowe wsparcie dla USD napłynęło ze strony Sekretarza Skarbu Scotta Bessenta, który potwierdził swoje przywiązanie do polityki „silnego dolara”. Stanowisko to stanowi rynkową przeciwwagę dla wcześniejszych wypowiedzi Donalda Trumpa, w których wyrażał on preferencję dla słabszej waluty w celu wsparcia rodzimego przemysłu.

USDIDX (H4)

Indeks dolara (USDIDX) utknął w wąskim zakresie konsolidacji pomiędzy poziomami 61,8% a 78,6% zniesienia Fibonacciego ostatniego ruchu spadkowego (97,16–97,66). Akcja cenowa jest coraz mocniej ściskana między dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi — 24-okresową EMA (jasnofioletowa) oraz 120-okresową EMA (ciemnofioletowa). Wybicie powyżej długoterminowej średniej, a następnie wzrostowe przecięcie (crossover) przez krótszą średnią, mogłoby otworzyć drogę do domknięcia dużej luki wzrostowej powstałej 23 stycznia.

Źródło: xStation5