Komentarz Giełdowy - Czy RPP zdecyduje się na cięcie? Oczekiwania rynku są jednoznaczne

We wtorek Eurostat podał, że inflacja HICP w strefie euro za sierpień wyniosła 2,3% rok do roku, nieznacznie powyżej prognoz 2,2%. Ceny żywności, alkoholu i tytoniu wzrosły o 3,2%, usługi o 3,1%, a towary przemysłowe o 0,8%. Natomiast ceny energii spadły o 1,9%. Dane te podtrzymują presję inflacyjną i mogą wpłynąć na decyzje Europejskiego Banku Centralnego dotyczące dalszej polityki monetarnej.

Główne indeksy europejskich giełd zakończyły dzień na minusie. Niemiecki DAX spadł około 1,9%, hiszpański IBEX 35 obniżył się o 1,3%, a włoski FTSE MIB stracił 1,4% wartości. Francuski CAC 40 zanotował niewielki spadek na poziomie 0,6%, tracąc wcześniejsze niewielkie wzrosty z poprzedniej sesji. Szeroki indeks Euro Stoxx 50 zakończył dzień ze spadkiem około 1,24%.

Na amerykańskich rynkach finansowych nastroje pozostają mieszane. Odczyt wskaźnika ISM dla przemysłu za sierpień wyniósł 47,2 punktu, co oznacza kontynuację kurczenia się sektora przemysłowego, choć w nieco wolniejszym tempie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wskaźnik nowych zamówień spadł do 44,6 punktu, wskazując na spadek popytu. Jednak indeks zatrudnienia wzrósł do 46 punktów, co sugeruje pewną stabilizację na rynku pracy w sektorze przemysłowym. Wzrost wskaźnika cen płaconych do 54 punktów może wskazywać na rosnące presje inflacyjne w przemyśle .

W reakcji na te dane oraz inne czynniki, takie jak obawy o politykę handlową i fiskalną, główne indeksy amerykańskie odnotowały spadki. Dow Jones Industrial Average spada o 0,9%, S&P 500 traci ponad 1,1%, a Nasdaq notuje spadek o blisko 1.5%. Sektor technologiczny znalazł się pod presją, co wpłynęło na ogólną kondycję rynku .

Wzrasta również prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w najbliższym czasie. Analitycy wskazują na rosnącą szansę na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w nadchodzących miesiącach. Oczekuje się, że decyzja ta może zostać podjęta w najbliższym czasie, co wpłynie na dalszy rozwój sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych .

Polski rynek w ostatnim czasie mocno traci, głównie za sprawą słabego sektora energetycznego, co zwiększa presję na obniżkę stóp procentowych. Inwestorzy oczekują, że Rada Polityki Pieniężnej podczas czwartkowego posiedzenia obniży stopy o 25 punktów bazowych, choć nie wykluczają niespodzianki i utrzymania ich na obecnym poziomie.

Silnym argumentem za cięciem jest spadek inflacji do 2,8% r/r i wyhamowanie wzrostu płac do 7,6% r/r, wskazujące na wygaszanie presji inflacyjnej. Jednak ryzyko wzrostu cen energii po zawetowaniu ustawy wiatrakowej przez prezydenta oraz wysokie wydatki budżetowe mogą ograniczyć dalsze luzowanie polityki.

Wśród członków RPP panuje umiarkowany optymizm, a część rekomenduje cięcie, inni sugerują ostrożność. Rynki wyceniają wrześniową obniżkę, ale dalsze ruchy w tym roku są mniej pewne.

Decyzja RPP zostanie ogłoszona w czwartek po południu, a konferencja prezesa Glapińskiego odbędzie się o godz. 15:00.

Mikołaj Sobierajski

Analityk rynku akcji XTB







