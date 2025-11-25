Kontrakty na kawę zyskują wobec suszy w Brazylii 📈

Kontrakty na kawę na ICE (COFFEE) odbijają po serii dynamicznych spadków. Notowania arabiki w Nowym Jorku zyskały na fali obaw o suszę w Brazylii, mimo, że kawa robusta notowana w Londynie ponownie znalazła się pod presją optymistycznego braku intensywnych opadów i wznowienia zbiorów w Dak Lak, w Wietnamie. Kontrakt na kawę rośnie już 3 sesje z rzędu, wsparty obawami o suszę w Brazylii; w regionie Minas Gerais (opady stanowią obecnie. 49% historycznej normy).
Cła USA na Brazylię usunięte – 40% taryfy na kawę z Brazylii zniesione, co może zwiększyć eksport do największego rynku konsumpcji.
Rynek pozostaje deficytowy – niskie zapasy arabiki i deficyt podaży wspierają długoterminowe fundamenty.
La Niña w tle – inwestorzy muszą liczyć się z potencjalnym wpływem pogody na zbiory w nadchodzących miesiącach.
Certyfikowane zapasy odbiły – Zapasy kawy Arabica w ICE wzrosły powyżej 405 tys. worków, ale nadal pozostają blisko wieloletnich minimów.
Źródło: xStation5
