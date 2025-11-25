US Open: US100 traci pod presją spadków akcji Nvidia i AMD 📈Alphabet bije nowe rekordy

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy spadają we wtorek, na fali słabszych nastrojów w sektorze półprzewodników, gdzie AMD, Nvidia i TSM notują spadki po doniesieniach, wedle których Meta Platforms wybrała chipy AI TPU od Google, do implementacji w przyszłości, zamiast jednostek Nvidia. Rynek zaczyna wyceniać realne ryzyko spadku dominacji półprzewodnikowych gigantów, Inwestorzy czekają na serię danych makroekonomicznych, aby ocenić, czy optymizm dotyczący potencjalnej obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną może się utrzymać. Mocno traci dziś amerykański dolar, któremu ciążą amerykańskie dane makro. Dane PPI wypadły poniżej prognoz na poziomie odczytów bazowych, a nastroje konsumentów raportowane przez Conference Board nieoczekiwanie spadły, idąć w ślad za niższą, od oczekiwań sprzedażą detaliczną. Walory Nvidia i AMD są dziś najsłabszymi na amerykańskiej giełdzie; spadki kontynuuje także Oracle. Akcje Alibaba (BABA.US) spadają mimo solidnych wyników finansowych. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek Nvidia (NVDA) spada o 6% po doniesieniach, że Meta Platforms prowadzi rozmowy o wydaniu miliardów dolarów na chipy AI Google, co sugeruje, że lider wyszukiwarek robi postępy w konkurowaniu z najbardziej dochodowym akceleratorem AI na rynku. Alphabet Inc. (GOOGL) rośnie o 4% na początku sesji, zbliżając się do kapitalizacji rynkowej wynoszącej 4 bln USD.

spada o 6% po doniesieniach, że Meta Platforms prowadzi rozmowy o wydaniu miliardów dolarów na chipy AI Google, co sugeruje, że lider wyszukiwarek robi postępy w konkurowaniu z najbardziej dochodowym akceleratorem AI na rynku. rośnie o 4% na początku sesji, zbliżając się do kapitalizacji rynkowej wynoszącej 4 bln USD. Alibaba Group (BABA) rośnie o 4,1% po tym, jak firma odnotowała lepszy od prognoz wzrost w kluczowym segmencie chmury, podkreślając ogromny popyt na moc obliczeniową w trakcie boomu AI w Chinach.

rośnie o 4,1% po tym, jak firma odnotowała lepszy od prognoz wzrost w kluczowym segmencie chmury, podkreślając ogromny popyt na moc obliczeniową w trakcie boomu AI w Chinach. Amentum Holdings (AMTM) zyskuje 8,4% po tym, jak firma IT przedstawiła skorygowane przychody za IV kwartał fiskalny, które wzrosły o 10% r/r i przewyższyły oczekiwania.

zyskuje 8,4% po tym, jak firma IT przedstawiła skorygowane przychody za IV kwartał fiskalny, które wzrosły o 10% r/r i przewyższyły oczekiwania. Brinker International (EAT) rośnie o 2,0% po tym, jak analityk Citi Jon Tower podwyższył rekomendację operatora sieci Chili’s i Maggiano’s z „neutralnej” do „kupuj”.

rośnie o 2,0% po tym, jak analityk Citi Jon Tower podwyższył rekomendację operatora sieci Chili’s i Maggiano’s z „neutralnej” do „kupuj”. Sandisk (SNDK) zyskuje 1,1% po tym, jak firma z branży sprzętu komputerowego i pamięci masowej została wybrana do zastąpienia Interpublic Group w indeksie S&P 500.

zyskuje 1,1% po tym, jak firma z branży sprzętu komputerowego i pamięci masowej została wybrana do zastąpienia Interpublic Group w indeksie S&P 500. Spotify (SPOT) rośnie o 4,1% po informacji Financial Times, że firma przygotowuje podwyżki cen subskrypcji w USA w pierwszym kwartale przyszłego roku.

rośnie o 4,1% po informacji Financial Times, że firma przygotowuje podwyżki cen subskrypcji w USA w pierwszym kwartale przyszłego roku. Symbotic (SYM) zyskuje 13% po publikacji prognozy przychodów za I kwartał, która przewyższyła średnie oczekiwania analityków.

zyskuje 13% po publikacji prognozy przychodów za I kwartał, która przewyższyła średnie oczekiwania analityków. Zoom Communications (ZM) rośnie o 5,1% po tym, jak wyniki spółki za III kwartał okazały się lepsze od prognoz. Firma podniosła także swoją prognozę finansową na cały rok. Źródło: xStation5 Dane makro z USA Indeks nastrojów konsumentów wg. Conference Board (za październik): 88,7 vs Oczekiwany: 93,5 Poprzedni: 94,6 Indeks produkcyjny Richmond (za październik): -15 Oczekiwany: -5 Poprzedni: -4 Sprzedaż detaliczna za wrzesień: 0,2% m/m; prognoza 0,4% m/m; poprzednio 0,6% m/m; bazowa: 0,3% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,6% m/m;

z wyłączeniem benzyny/samochodów: aktualny 0,1% m/m; prognoza 0,4% m/m; poprzednio 0,6% m/m; Dane o inflacji cen produkcji za wrzesień: Wskaźnik PPI: 2,7% r/r; prognoza 2,7% r/r; poprzednio 2,7% r/r;

Wskaźnik PPI:0,3% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio -0,1% m/m;

PPI z wył. żywności/energii/transportu: prognoza 2,7% r/r; poprzednio 2,8% r/r;

PPI z wył. żywności/energii/transportu: prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,3% m/m;

Bazowy wskaźnik PPI: prognoza 2,7% r/r; poprzednio 2,8% r/r;

Bazowy wskaźnik PPI: prognoza 0,2% m/m; poprzednio -0,1% m/m; Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.