Komentarz giełdowy: DeepSeek nie taki straszny? Akcje wracają do łask

Rynki giełdowe odzyskują dzisiaj grunt pod nogami po tym jak wczoraj obserwowaliśmy falę potężnych przecen wobec obaw o rosnącą konkurencję chińską w sferze sztucznej inteligencji. Bo blisko 13% przecenach wczoraj walory Nvidii zyskują dzisiaj blisko 5% i nadają kierunek notowań całego Wall Street.

Inwestorzy zaczynają patrzeć na całe zamieszanie DeepSeek w nieco bardziej optymistyczny sposób. Wczesne obawy o nierozsądnie duże nakłady inwestycyjne kierowane w sektor, który mógł równocześnie osiągnąć swój obecny sposób zaawansowania w dużo szybszy i przede wszystkim tańszy sposób cichną i przekształcają się bardziej na analizę implikacji, jakie uzasadniona zmiana może tworzyć. Warto pamiętać, że o ile faktycznie rozwój AI w Chinach może powodować, że część tego rynku będzie kierować się poza USA, to sam jej poziom rozwoju powinien bardzo na tym skorzystać i jeszcze bardziej wypchnąć naszą obecną codzienność w kierunku AI. Jeśli koszt trenowania modeli stanie się mniejszy wobec upowszechnienia technologii geograficznie, wówczas będzie to zwiększać popyt na faktyczne wykorzystanie narzędzi AI. Tym samym podaż będzie musiała nadążyć za rosnącym popytem, a to potencjalnie może przełożyć się na skokowy wzrost zamówień na zaawansowane półprzewodniki, które są niezbędne do rozwijania nowych technologii.

Co ciekawe, jest szansa, że temat DeepSeek w kontekście szerokiego sektora BigTech utrzyma się przez cały tydzień, ponieważ już od jutra na inwestorów czekać będą raporty kwartalne najważniejszych spółek sektora, czyli ASML, Microsoft oraz Meta Platforms. Dzisiaj swoje wyniki zaprezentowały m.in. spółki zbrojeniowe takie jak Lockheed Martin oraz RTX. Akcje RTX Corp.zyskują po wynikach prawie 2.5% i wyrównują rekordowe w historii poziomy, przy 128 USD za walor. Inwestorzy mają nadzieję, że spółka, jako główny dostawca systemów rakietowych i hipersonicznych stanie się beneficjentem projektu obronnego Iron Dome w USA, który zapowiedział Donald Trump. Z drugiej strony bardzo słabe nastroje obserwowane są na walorach Lockheed, gdzie obserwujemy 8% przeceny. Tak duże spadki wynikają z poważnych strat na tajnych programach oraz obniżonych prognoz finansowych na 2025 rok. Mimo rekordowego portfela zamówień, który wskazuje na silny globalny popyt, firma zmaga się z wyzwaniami związanymi z realizacją programów i modernizacją technologii.

Dział Analiz XTB