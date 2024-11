Komentarz giełdowy: Główne indeksy polskiej giełdy z najlepszą sesją od miesięcy

Europejskie indeksy notują dziś mocne odbicia. DAX prowadzi wzrosty z ponad 1,7% zwyżką. Dobrze radzi sobie także CAC40 0,8% oraz szwajcarski SMI wzrasta 0,8%. Włoski IT40 pozostaje w okolicy ceny zamknięcia z poprzedniej sesji, natomiast FTSE 100 traci 0,3%.

Jeszcze lepsze nastroje widać na polskiej giełdzie, gdzie wszystkie główne indeksy rosną, przy czym najmocniejszą sesją zanotował WIG20. Polski indeks blue chipów wzrósł o ponad 3%, tym samym notując najlepszą sesję od sierpnia tego roku. Wciąż jednak jest za wcześnie, by jednoznacznie stwierdzić, że sentyment na polskim rynku się całkiem odmienił. Na razie obecne ruchy można odczytywać jako uwolnienie niepewności, która ciążyła na polskim rynku przed wyborami w USA. Do mocnych wzrostów na polskiej giełdzie przyczyniły się przede wszystkim banki, które rosną dziś o ponad 4%.

Najlepiej radzi sobie bank Pekao, który zaraportował dziś wyniki lepsze od oczekiwań. Poza mocniejszą dynamiką wzrostu przychodów z odsetek, które wzrosły do największej wartości w historii, spółce udało się także zmniejszyć w ujęciu r/r koszty odsetkowe. To spowodowało wzmocnienie wyniku odsetkowego, który również wzrósł do najwyższej wartości w historii spółki, przebijając dotąd rekordowy 4 kwartał 2022 r. Warto pamiętać, że te dynamiki pozostaną uzależnione od kształtowania się stóp procentowych w Polsce i wraz z ich obniżką należy spodziewać się erozji dynamiki wzrostu. Dodatkowo wzmocnione to będzie przez efekt wysokiej bazy. Mimo to na razie wydaje się, że rynek częściowo to ryzyko zdyskontował, a tym samym wciąż utrzymujący się wysoki poziom stóp procentowych w naszym kraju wraz ze spadającym ryzykiem prawnym (wynikającym z wakacji kredytowych oraz kredytów frankowych) na razie służy pozytywnemu sentymentowi do sektora bankowego.

Amerykańska giełda dalej pozostaje pod znacznym wpływem wyników wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wzrosty kontynuuje indeks Nasdaq 100, który rośnie w pierwszych godzinach sesji o ok. 1,4%, a S&P 500 drugą sesję z rzędu osiąga nowe ATH, zbliżając się do psychologicznego poziomu 6000 pkt.

Inwestorów czeka dziś posiedzenie Fedu, na którym Rezerwa Federalna przedstawi swoją decyzję odnośnie stóp procentowych. Wybór Donalda Trumpa na prezydenta wzmocnił wycenę przez rynki scenariusza utrzymującej się inflacji, potencjalnie spowalniający agresywny cykl obniżek stóp procentowych w USA. Dzisiejsze posiedzenie może wskazać inwestorom, jak Fed ocenia sytuację ekonomiczną Stanów Zjednoczonych, a tym samym możliwe jest utrzymanie się podwyższonej zmienności na rynkach.

Dział Analiz XTB