Komentarz giełdowy: Indeksy w mieszanych nastrojach, WIG20 odrabia straty, MicroStrategy kontynuuje rajd

Indeksy europejskie kończą dzień na zróżnicowanych poziomach. Podczas gdy WIG20 próbuje bronić się przed spadkami, na europejskich parkietach widoczna jest przewaga spadków. W20 pokazuje około 0,7% wzrostu, podczas gdy niemiecki DE40 (-0,00%) i francuski CAC40 (-0,13%) notują lekkie spadki. Europejskie indeksy pokazują mieszane nastroje - od wzrostu 0,70% na WIG20, przez plus 0,34% na austriackim ATX.

Za oceanem przeważa kolor czerwony - Nasdaq 100 traci 0,59%, S&P 500 spada o 0,47%, a Russell 2000 notuje spadek o 0,22%.

Na GPW najlepiej radziła sobie spółka LPP SA ze wzrostem 5,14% i Cyfrowy Polsat (+2,31%). W WIG20 słabość widoczna była na Orlenie (-1,08%) i Grupie PZU (-1,05%). Odbił kurs Cognora, zdołowany wcześniej pogarszającymi się wynikami, który w momencie pisania rośnie o 18%. Odbicie kontynuuje kurs Molecure'a, który ruszył z ofertą. Spółka rozpoczęła budowę księgi popytu na maksymalnie 3,367 mln akcji, które mogą stanowić do 16,7 proc. podwyższonego kapitału zakładowego. W momencie pisania kurs rósł o 15%.

Największa chorwacka sieć detaliczna Studenac rozpoczęła dziś ofertę publiczną akcji z zamiarem debiutu na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu. Spółka planuje zaoferować łącznie do 55,17 mln akcji stanowiących 35% kapitału po ofercie, z czego około 10% trafi do inwestorów indywidualnych. Przedział cenowy dla inwestorów instytucjonalnych ustalono na poziomie 13,6-14,4 zł oraz 3,14-3,32 euro za akcję, natomiast inwestorzy detaliczni będą mogli składać zapisy po cenie maksymalnej do 27 listopada. Z emisji nowych akcji spółka zamierza pozyskać około 80 mln euro na dalszy rozwój, w tym przejęcia i organiczny rozwój sieci, która obecnie liczy 1404 sklepy.

Dzisiejszy raport kwartalny Nvidii może okazać się kluczowym momentem dla globalnych rynków finansowych. Konsensus rynkowy zakłada przychody na poziomie 33,25 mld USD w trzecim kwartale fiskalnym, z czego aż 29,14 mld USD ma pochodzić z segmentu data center, a 3,06 mld USD z segmentu gaming. Analitycy BNP Paribas spodziewają się, że spółka może przebić oczekiwania rynkowe nawet o 2 mld USD w trzecim kwartale i o 4 mld USD w prognozach na kolejny okres, powołując się na "szalone zapotrzebowanie" na nowe układy Blackwell. Kluczowym tematem będzie tempo wprowadzania chipów Blackwell na rynek w świetle niedawnych problemów produkcyjnych. Średnia zmiana kursu w ciągu ostatnich 8 kwartałów po wynikach wyniosła 7,75%.

MicroStrategy kontynuuje dynamiczne wzrosty, zyskując w momencie pisania 15% i imponujące 127% w ciągu ostatniego miesiąca, co jest efektem agresywnej strategii zakupowej Bitcoina i plasuje spółkę na teoretycznym 42. miejscu w indeksie Nasdaq 100. Snapshot do potencjalnego włączenia spółki do indeksu Nasdaq 100 (QQQ) zostanie wykonany 29 listopada, a oficjalna decyzja powinna zostać ogłoszona w pierwszych dniach grudnia. Samo rebalansowanie funduszy indeksowych zaplanowano na 20 grudnia. W ostatnim tygodniu firma dokonała znaczącego zakupu 51 780 bitcoinów za około 4,6 mld USD przy średniej cenie 88 627 USD, co nastąpiło po wcześniejszym nabyciu 27 200 bitcoinów za 2,03 mld USD przy cenie 74 463 USD. Łącznie spółka posiada już 331 200 bitcoinów o wartości zakupu 16,5 mld USD przy średniej cenie 49 874 USD za sztukę. Finansowanie tych zakupów ma zostać częściowo pokryte z nowej emisji obligacji zamiennych o wartości 2,6 mld USD, która została zwiększona z pierwotnie planowanych 1,75 mld USD, z opcją dodatkowego zwiększenia o 400 mln USD. Emisja ma zostać zamknięta 21 listopada, a obligacje będą oferowane wyłącznie kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym.

Maksymilian Kuch, Doradca Inwestycyjny nr 938

Analityk Rynku Akcji XTB