PULS GPW: PKN Orlen powyżej 100 mld zł kapitalizacji

Inter Cars (CAR.PL)

opublikowało comiesięczny raport o przychodach. Spółka szacuje, że w czerwcu całą grupa (po wyłączeniach konsolidacyjnych) osiągnęła 1,72 mld zł przychodów, co oznacza ponad 10% dynamikę r/r. Choć jest to o 3 p.p. niższe tempo wzrostu niż to, które widzieliśmy w maju, wciąż pozostaje powyżej średniej za cały rok. W pierwszym półroczu przychody wzrosły łącznie o 9%. W samym czerwcu pozytywnie wyróżniła się przede wszystkim sprzedaż za granicą, która wzrosła o 18% r/r i zbliża się do przebicia 1 mld zł.