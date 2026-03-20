Komentarz giełdowy: Konflikt w Zatoce Perskiej eskaluje, zadyszka na giełdach

Trudno wyobrazić sobie o lepszy powód dla korekty na globalnych rynkach akcji, niż szok podażowy na rynku ropy. Przed inwestorami z różnych stron świata stają w tej chwili ciemne obrazy z przeszłości: szok naftowy i inflacja z lat 70. czy wojny tankowców z lat 80. To dobry moment, by podkreślić, że obawy te są tym razem w pełni uzasadnione. Tydzień, który powoli zmierza ku końcowi przyniósł relatywnie niewielkie spadki na rynkach, mimo nabierającego tempa konfliktu w Zatoce Perskiej. Infrastruktura energetyczna regionu stała się celem dla obu stron konfliktu, a Iran nie zamierza składać broni. Jednocześnie premier Izraela, Benjamin Netanyahu stwierdził wczoraj, że prawdopodobnie operacja lądowa w jakiejś formie będzie konieczna, by konflikt zakończyć, a dziś dowiedzieliśmy się, że amerykańska piechota morska jest w drodze na Bliski Wschód - już nie tylko z grupy USS Tripoli, ale również ok. 2500 marines z USS Boxer.

Wszystko to wskazuje, że wojna może trwać jeszcze miesiącami, co oznacza niepowetowane straty dla globalnej gospodarki i ceny ropy, które według Arabii Saudyjskiej już w maju mogą sięgać 200 USD za baryłkę. Impuls inflacyjny prawdopodobnie nie będzie znaczący na tyle, by utrwalić presję cenową, choć rynek już dziś musi kalkulować ryzyko takiego scenariusza; rynki pieniężne wyceniają ok. 50% szans na podwyżkę stóp Fed w tym roku. Dużo bardziej niepokojącym i prawdopodobnym scenariuszem jest obecnie globalna recesja - szczególnie dotkliwa w Europie i Azji, które są szczególnie wrażliwe na szoki, wynikające z zaburzeń podaży na rynkach energii. Nie jest to jednak dobra informacja także dla Amerykanów i giełdy za oceanem. Spowolnienie gospodarcze da się we znaki globalnemu biznesowi, zaczynając od spółek technologicznych i dostawców infrastruktury AI, kończąc na konglomeratach przemysłowych.

Jak dotąd wydaje się, że reakcja na ropie jest relatywnie spokojna, biorąc pod uwagę skalę ryzyk, które w zasadzie wydają się 'czaić' tuż za rogiem. Jeśli ceny ropy będą rosły w stronę 120, a następnie 150 USD za baryłkę, prawdopodobny wydaje się spadek S&P 500 do 6000 punktów oraz cofnięcie na WIG20 - w pobliże 3000 punktów. Rynek zwróci uwagę na sygnały, dające szansę na powrót do stołu negocjacyjnego Iranu i Stanów Zjednoczonych, ale dziś wydają się takie rozmowy mało prawdopodobne. Negocjacje warunków pokoju z Teheranem mogłyby być odebrane jako porażka USA, które deklarowały kilka tygodni temu 'bezlitosne zwycięstwo', bez możliwości powrotu do stołu z Irańczykami. Niemal w każdym wariancie, który dziś możemy uznać za prawdopodobny - widzimy ropę rosnącą z dzisiejszych poziomów, aż do potencjalnej 'destrukcji popytu'. Najbardziej optymistycznym wariantem byłoby rozpoczęcie negocjacji przed końcem marca, ale patrząc na amerykańskie siły zmierzające w kierunku Iranu i determinację Teheranu nie wydaje się to bardzo prawdopodobnym scenariuszem.

Nawet po wojnie, potencjalne 'piractwo dronowe' w Cieśninie Ormuz i Bab Al Mandab może kosztować światową gospodarkę biliony dolarów. Sytuacja wydaje się nabierać rozpędu kuli śnieżnej i w najbliższych tygodniach powinniśmy dowiedzieć się o sektorach uderzonych z powodu niedoboru nie tylko skroplonego gazu, czy ropy, ale również helu czy siarki. W Europie przyspieszą projekty wydobywcze zorientowane na zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i uniezależnienie się zarówno od Rosji, jak i Bliskiego Wschodu. Dla Dubaju i całego regionu może oznaczać to niepowetowane straty i w skrajnym (aczkolwiek realistycznym scenariuszu) prowadzić do załamania tamtejszych gospodarek - tracących powoli rynki eksportowe z powodu niestabilnych dostaw i trudnej sytuacji geopolitycznej. Wszystkie znaki wskazują, że risk-off na giełdach utrzyma się w dającej się przewidzieć przyszłości - choć ta, jak wiemy w ostatnich kwartałach potrafi być bardzo zmienna. Inwestorzy nad Wisłą, jak i na Wall Street wciąż mają nadzieję na odbicie.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB