Puls GPW: Świetne PKB kontra geopolityczny pat i podatki

Poniedziałkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie upływa pod znakiem umiarkowanego pogorszenia nastrojów, a obserwowane cofnięcie głównych indeksów ma na razie wyłącznie techniczny charakter. Na rynku widać lekką ostrożność inwestorów, którą częściowo tłumaczy brak rozstrzygnięć w Zatoce Perskiej, co nieco psuje globalny sentyment i sprzyja realizacji zysków. Na tym etapie absolutnie nie widać jeszcze zaczątków gwałtownej korekty

W okolicach południa najważniejszy wskaźnik krajowych blue chipów, czyli indeks WIG20, traci około pół procenta i oscyluje w granicach 3660 punktów, a podobne, niewielkie spadki notują również indeks szerokiego rynku WIG oraz skupiający średnie spółki mWIG40. Z tego lekko spadkowego trendu wyłamuje się jedynie indeks małych spółek sWIG80, który notuje skromny wzrost, co potwierdza, że kapitał nie ucieka w panice z warszawskiego parkietu, a inwestorzy podchodzą do bieżących wycen w sposób bardzo selektywny i spokojny.

Takiemu ogólnemu spokojowi na szerokim rynku sprzyjają solidne fundamenty makroekonomiczne płynące bezpośrednio z polskiej gospodarki, ponieważ najnowsze wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego okazały się nadzwyczaj optymistyczne. Produkt Krajowy Brutto Polski w pierwszym kwartale 2026 roku wzrósł o 3,5 procenta w ujęciu rok do roku oraz o 0,6 procenta w stosunku kwartał do kwartału, udowadniając tym samym, że krajowa gospodarka rozwija się w stabilnym tempie.

Co kluczowe dla inwestorów, za ten bardzo solidny wynik odpowiadała w głównej mierze konsumpcja prywatna, co jednoznacznie potwierdza, że popyt wewnętrzny oraz siła nabywcza polskich konsumentów pozostają odporne na zawirowania rynkowe. Dodatkowo nastroje wspiera fakt, że polski przemysł jak dotąd relatywnie dobrze radzi sobie z globalnym szokiem podażowym, skutecznie adaptując się do trudniejszych warunków operacyjnych i ograniczając ryzyko nagłego spowolnienia w sektorze produkcyjnym.

Jednak cieniem na dzisiejszych wycenach największych giełdowych podmiotów kładą się rządowe doniesienia o charakterze fiskalnym, według których przygotowywany projekt ustawy wprowadzi podatek od nadzwyczajnych zysków dla firm z sektora paliwowego. Szacuje się, że tak zwany windfall tax, obejmujący okres od marca do grudnia 2026 roku, uszczupli kasy koncernów paliwowych o łączną kwotę aż 5 miliardów złotych, z czego większość tych środków ma zostać wpłacona w formie zaliczek jeszcze przed końcem bieżącego roku. Perspektywa tak potężnego i nagłego odpływu gotówki, uderzającego bezpośrednio w zyski netto gigantów paliwowo-energetycznych, skutecznie studzi zapał kupujących i w pełni wyjaśnia, dlaczego indeks WIG20 spędza dzisiejsze godziny południowe pod kreską, ignorując świetne odczyty dotyczące dynamiki PKB.

Inwestorzy na GPW w bardzo wyważony sposób trawią te sprzeczne informacje, przez co dzisiejsze minusy należy traktować jako zdrowy, kontrolowany odpoczynek rynku, a nie zapowiedź głębszej wyprzedaży akcji.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji notowania kontraktów terminowych na WIG20 oscylują wokół zera, odzwierciedlając rynkowy pat, w którym siły popytu i podaży pozostają w pełnej równowadze. Z jednej strony globalny impas geopolityczny na Bliskim Wschodzie budzi zrozumiałe obawy, z drugiej strony negatywne nastroje są skutecznie neutralizowane przez relatywnie pozytywne informacje płynące bezpośrednio z krajowej gospodarki. Do południa wyraźnie brakuje impulsu, który pozwoliłby trwale przełamać tę konsolidację, przez co inwestorzy wstrzymują się z podejmowaniem bardziej zdecydowanych działań i czekają na mocniejsze sygnały do otwarcia większych pozycji.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Lubawa(LBW.PL) notuje dziś potężny, około dwudziestoprocentowy wzrost kursu akcji przy ogromnych obrotach rynkowych na warszawskim parkiecie. Tak gwałtowna reakcja inwestorów to bezpośredni skutek podpisania przez konsorcjum z udziałem tej spółki kontraktu z Agencją Uzbrojenia na dostawę systemów maskowania.

Akcje Orlenu(PKN.PL) wykazują dziś relatywną siłę na giełdzie, do czego przyczynia się bliskowschodni pat geopolityczny windujący w górę światowe ceny ropy. Inwestorów uspokoił również oficjalny projekt dotyczący podatku windfall tax, zgodnie z którym obciążenie Orlenu zamknie się w kwocie 4 miliardów złotych zamiast wcześniej anonsowanych przez ministerstwo 6 miliardów złotych.

PKP Cargo(PKP.PL) w restrukturyzacji odnotowało w pierwszym kwartale 2026 roku skonsolidowaną stratę netto na poziomie 45,8 miliona złotych, co oznacza jej nieznaczne zmniejszenie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Równocześnie zysk EBITDA grupy spadł do 68,9 miliona złotych, a na pogłębienie straty operacyjnej wpłynęły przede wszystkim mniejsze przychody oraz wyższe koszty amortyzacji i odpisów związanych z wcześniejszymi naprawami taboru.