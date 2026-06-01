Poranna odprawa: Nvidia i Microsoft elektryzują rynki o poranku ⚡

🌍 Geopolityka Konflikt USA–Iran wchodzi w czwarty miesiąc bez przełomu. Trump powiedział, że „nie śpieszy się" z umową i ostrzegł, że działania militarne mogą wznowić się, jeśli rozmowy się załamią. Na Truth Social apelował do polityków o cierpliwość, zapewniając: „To wszystko dobrze się skończy."

Doniesienia o rezygnacji irańskiego prezydenta Pezeshkiana wstrząsnęły rynkami. Miał on poinformować Najwyższego Przywódcę, że IRGC przejęła kontrolę nad decyzjami, czyniąc urząd prezydenta ceremonialnym. Irańskie media państwowe zdementowały raport jako „zagraniczną propagandę", ale rynki potraktowały tę informację poważnie — skoro USA negocjowały z cywilnym MSZ Iranu, który mógł nie mieć mandatu IRGC, każde porozumienie staje pod znakiem zapytania.

USA i Iran wzajemnie oskarżają się o nowe uderzenia. Armia USA przeprowadziła „samoobronne" ataki na irańskie stanowiska radarowe i drony, Iran odpowiedział atakiem na bazę lotniczą. Rubio rozmawiał z prezydentem Libanu Aounem i Netanjahu o „stopniowej de-eskalacji", ale USA twierdzą, że Hezbollah zablokował umowę na rozkaz Teheranu. Doniesiono o kolejnej próbie zestrzelenia pocisku balistycznego w pobliżu bazy Ali Al Salem w Kuwejcie.

Cieśnina Ormuz: US Navy po cichu eskortowała ok. 70 statków handlowych przez 3 tygodnie, przeciętnie trzy dziennie — wobec przedwojennej normy ponad 100 dziennie. Statki płynęły „po ciemku". To zarządzany, minimalny przepływ, a nie przywrócenie normalnego handlu. 📊 Gospodarka i banki centralne ECB's Schnabel sygnalizuje podwyżki stóp. Inflacja wywołana wojną irańską jest „zbyt szeroka, by ją ignorować" — objęła już nie tylko energię, ale cały łańcuch dostaw. Schnabel odmówiła podania górnego limitu liczby podwyżek i dodała, że ECB będzie kierować się danymi. EUR/USD lekko traci, na 1.1651 (-0.05%).

Fed: rynki wyceniają już podwyżki, nie cięcia. Powell ostrzegł w niedzielę przed „upolitycznieniem Fed", a Kashkari zaznaczył, że nawet po ewentualnym otwarciu Ormuz łańcuchy dostaw i inflacja mogą normalizować się znacznie wolniej, niż rynek zakłada. W tym tygodniu przemówienia Logan, Hammack i Daly. Kluczowy odczyt NFP zaplanowany na piątek 5 czerwca — prognoza: 85 tys. nowych miejsc pracy, bezrobocie 4,3%.

Japonia: capex w Q1 wyniósł 0,0% r/r (oczekiwano +4,0%), co grozi rewizją PKB w dół. Manufacturing PMI Japonii obniżył się do 54,5 w maju, a koszty produkcji osiągnęły 32-miesięczne maksimum. Gubernator BOJ Ueda przemówi w środę — rynek wypatruje sygnałów ws. podwyżki stóp w czerwcu, choć w BOJ nie ma jeszcze konsensusu.

Chiny: Manufacturing PMI Caixin/S&P Global obniżył się do 51,8 w maju (poprzednio 52,2), a oficjalny PMI spadł do granicy 50 pkt, gdy zamówienia eksportowe się kurczą. Pekin dodatkowo zacieśnił przepisy dotyczące zagranicznych inwestycji, by ograniczyć transfer technologii i danych. 📈 Rynki akcji – kontrakty i nastroje S&P 500 futures +0,29%, Nasdaq 100 futures +0,57% — Wall Street startuje w czerwcu przy rekordowych poziomach. S&P 500 ma za sobą dziewięć tygodni wzrostów z rzędu — najdłuższą serię od końca 2023 r. — i zyskał 5,2% w maju. Nasdaq wzrósł ponad 8% w maju.

Sezon wyników Q1 jednym z najmocniejszych od lat. ~85% spółek z S&P 500 pobiło prognozy (5-letnia średnia: 78%), a zyski przewyższyły oczekiwania o 16,7% — ponad dwukrotnie powyżej historycznej normy 7,3%. 🌏 Azja Korea Płd.: KOSPI skoczył o 1,31% do historycznego szczytu. Eksport półprzewodników w maju wzrósł do rekordowych poziomów (najwyższy wzrost łącznego eksportu od ponad czterech dekad). Samsung Electronics zyskał 9,5%, jego kapitalizacja przekroczyła 2 000 bln wonów — napędzane oczekiwaniami spotkań CEO Nvidii Jensena Huanga z koreańskimi władzami.

LG Electronics wzrósł o 28% po doniesieniach, że Huang spotka się z prezesem LG Group Koo Kwang-mo, by omówić partnerstwa w AI i robotyce. Nvidia zaplanowała „Korean Partner Night" podczas COMPUTEX w Taipei; SK Hynix i inne firmy też obecne. Nvidia ma dostarczyć ponad 260 tys. swoich najbardziej zaawansowanych chipów koreańskim podmiotom — w tym Samsungowi i Hyundai Motor.

Nikkei 225 +0,17%, Hang Seng +0,73%, CSI 300 -0,32%, ASX 200 -0,21%, KOSDAQ -1,58%. Nastroje w regionie zróżnicowane — ostrożność wobec braku przełomu w negocjacjach USA–Iran. SoftBank Group +5% po ogłoszeniu inwestycji 45 mld EUR w infrastrukturę AI we Francji przez 5 lat. 💱 Waluty AUD zdecydowanie najsilniejszą walutą dnia — Currency Strength Meter (godz. 7:10 CEST) wskazuje AUD daleko przed GBP, USD i EUR. NZD i CHF wyraźnie tracą.

Dolar USD stabilny po tygodniowym spadku. Indeks dolara (DXY) +0,04% do ~99,05, EUR/USD -0,05% (1.1651), USD/JPY +0,07% (159,44), GBP/USD +0,08% (1.3461). Jen słaby — USDJPY oscyluje przy 159,48.

EUR/PLN +0,07% (4,2293), USD/PLN +0,10% (3,6297). Złoty utrzymuje się stabilnie mimo geopolitycznego niepokoju. 🛢️ Surowce Ropa ostro w górę. WTI +1,69% do $89,52, Brent (OIL) +1,23% do $92,95 — po doniesieniach o dalszym atakach wojsk izraelskich na Liban i wzajemnych uderzeniach USA–Iran. Tymczasem w maju ropa zanotowała największy miesięczny spadek od kwietnia 2025 r. (blisko -17%), gdy liczyły się nadzieje na umowę.

Złoto -0,63% (4 516,69 USD/oz). Srebro lekko w górę (+0,12%, 75,58 USD/oz). Gaz ziemny +1,83% do 3,34 USD. 🏢 Spółki Nvidia + Microsoft = „nowa era PC". Już w przyszłym tygodniu, na COMPUTEX i Microsoft Build, zadebiutować mają pierwsze komputery Windows napędzane chipami Nvidia (ARM). Producenci: Surface, Dell. Microsoft przygotowuje też software dla lokalnych agentów AI.

Nvidia oficjalnie wchodzi na rynek procesorów PC. Na keynote podczas COMPUTEX w Taipei Jensen Huang zaprezentował nowy chip N1X (architektura ARM, wyprodukowany przez MediaTek) oraz superchip RTX Spark — połączenie GPU Blackwell + CPU N1X z 128 GB zunifikowanej pamięci, wykonany w procesie 3 nm TSMC. Huang porównał tę zmianę do wynalezienia smartfona: „To pierwsza kompletna reinwencja PC od 40 lat."

Nvidia zapowiedziała też, że jej datacenterowy CPU Vera jest już w pełnej produkcji. Vera generuje tokeny 1,8x szybciej niż x86 i jest kluczowa dla „fabryk AI" — obsługuje wnioskowanie agentów, które wymaga ogólnych obliczeń CPU, a nie tylko równoległego GPU. Huang nazwał Verę „nowym głównym motorem wzrostu" firmy. Pierwsi klienci to OpenAI, Anthropic, SpaceX/xAI, Dell, Oracle i CoreWeave — dostępność od jesieni 2026.

Samsung wysłał próbki chipów HBM4e do klientów , wyprzedzając konkurentów. Nvidia zamknęła lukę eksportową: Departament Handlu USA zablokował przepływ chipów Nvidia i AMD do chińskich firm poprzez zagraniczne filie — przez rok mogło tędy trafić setki tysięcy zaawansowanych chipów do Chin.

Berkshire Hathaway przejmuje Taylor Morrison za 8,5 mld USD w całości gotówką — premia 24% do piątkowego kursu, zamknięcie transakcji oczekiwane w II półroczu 2026. 🔐 Kryptowaluty Bitcoin -0,52%, notowania na poziomie ok. 73 293 USD. 🔑 Na co uważać dziś? Popołudniowy ISM Manufacturing PMI USA (prognoza: 53,0 vs. 52,7 poprzednio) — pierwszy istotny odczyt makro tygodnia.

Wszelkie komunikaty ws. USA–Iran mogą gwałtownie ruszać ropą i rynkami — scenariusz „sell the news" po ewentualnej umowie jest realny wg analityków.

Akcje Nvidia, Microsoft, Samsung, LG jako barometr sentymentu wokół AI/tech podczas COMPUTEX i spotkań Jensena Huanga.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.