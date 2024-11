Komentarz giełdowy: Kontynuacja Trump Trade na amerykańskich spółkach

Na europejskich rynkach widzimy dziś lekką korektę po wczorajszych wzrostach. DAX traci dziś 0,8%, szwajcarski SMI -1%, a brytyjski FTSE 100 kontynuuje spadki z 0,8% stratą. Najmocniejszą przecenę widać na francuskim rynku gdzie indeks CAC40 spada o 1,2%. Tym samym tydzień wyborczy dla największych indeksów europejskich kończy się na minusie, a wszelkie wzrosty zapoczątkowane przez informację o zwycięstwie wyborów przez Trumpa zostały zredukowane w kolejnych sesjach.

Chłodny sentyment widać na polskim rynku, choć w przypadku warszawskiej giełdy zachowanie indeksów wskazuje bardziej na korektę wczorajszego rajdu, który był najlepszym dniem naszej giełdy od miesięcy.

Dziś nasz rodzimy rynek zareagował na serię wyników spółek, które w większości okazały się pozytywnym zaskoczeniem. BNP Paribas Polska pokazał rekordowe wyniki na poziomie wyniku odsetkowego oraz wyniku operacyjnego, wpasowując się tym samym w tendencję całego sektora. Polskie banki pokazują za 3Q solidne dynamiki przychodów nawet mimo wysokiej bazy. Jednocześnie warto pamiętać, że wraz ze zbliżającymi się obniżkami stóp procentowych w Polsce ta tendencja będzie bardzo ciężka, stąd inwestorzy muszą się liczyć z potencjalnym spowolnieniem dynamik wyników instytucji finansowych.

Gwiazdą sesji na GPW było Dino Polska, które pokazało wzrost wyniku operacyjnego za 3Q24 w ujęciu r/r oraz q/q tym samym przerywając serię spadkową trwającą od 3 kwartałów. Wzrost wyniku operacyjnego wciąż pozostaje na niewielkim poziomie w ujęciu r/r (+1,6%), natomiast dla inwestorów po słabym 2 kwartale jest to sygnał, że Dino Polska potrafi poprawiać swoje wyniki nawet mimo ciężkiego otoczenia rynkowego. Polski rynek sklepów spożywczych dalej mierzy się ze spadkiem cen, co wpływa na spadającą marżę operacyjną spółki. Spadek ten pozostaje jednak niższy od oczekiwań rynkowych, co sprawiło, że Dino zyskało na dzisiejszej sesji ponad 14%.

Za oceanem wzrosty kontynuuje Tesla, która zyskała dziś już ponad 7%. Spółka rośnie na fali wyników wyborczych, co może być nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę niechęć Trumpa do sektora samochodów elektrycznych. Rynek wydaje się jednak przywiązywać dużo większą wagę do zaangażowania politycznego Elona Muska, który w trakcie kampanii aktywnie wspierał kandydata Republikanów.

Podwyższoną zmienność notują także inwestorzy Trump Media & Technology Group. Akcje spółki rosną dziś o 13% po tym, jak wczoraj spadły o 23%. Spółka tym samym kontynuuje rosnący ruch zapoczątkowany w noc wyborczą w notowaniach przed zamknięciem rynku. W przypadku tej spółki warto zaznaczyć, że ostatnie dni wskazują przede wszystkim mocno emocjonalne nastawienie rynku, a tak duża zmienność odrywa kursy akcji od ich fundamentów.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB