Komentarz giełdowy: Lockheed Martin pokazuje, do czego mogą prowadzić wysokie wyceny na rynku

Europejskie rynki notują w większości kontynuację wczorajszych przecen. CAC40 traci 0,5%, DAX spada o prawie 0,9%, a szwajcarski SMI zniżkuje o ok. 0,4%. Spadkom opiera się brytyjski FTSE 100, który utrzymuje poziomy z wczorajszego zamknięcia, a włoski IT40 notuje lekkie wzrosty.

Sezon wyników europejskich spółek na razie pozostawia wiele do życzenia. Dzisiejsza seria wyników spółek wzbudziła obawy inwestorów o przyszłość dynamik wyników. Przede wszystkim europejski rynek pozostaje wciąż w cieniu potencjalnej wojny celnej z USA. Coraz bardziej zbliża się termin 1 sierpnia, kiedy mają zostać wprowadzone nowe cła (jeżeli UE nie podpisze umowy ze Stanami). Europa zapowiada już pakiet ceł odwetowych, jeżeli Stany rzeczywiście pozostaną przy swoich planach związanych z terminem 1 sierpnia. Warto pamiętać, że administracja Trumpa pozostaje w kwestii celnej mocno niespójna i bardzo często zmienia zdanie. To doprowadziło do mocnego wymazania wpływu potencjalnych ceł na wyniki spółek w ostatnich miesiącach, co wspierało wzrosty na głównych indeksach.

Amerykańskie indeksy pozostają tuż po otwarciu na lekkich plusach. Dow Jones rośnie o prawie 0,2%, S&P 500 po samym otwarciu szuka ok. 0,1% wzrostów. Lekko gorzej radzi sobie jedynie Nasdaq 100, który traci 0,1%.

Konferencja wynikowa Coca-Coli przynosi lekkie spadki. Spółka traci ponad 1%, mimo wyższego zysku na akcję od prognoz oraz lekko silniejszego wzrostu przychodów organicznych (+5% wobec 4,49% prognoz). Mimo to dane sprzedażowe okazały się słabsze od przewidywań rynkowych, a w obliczu znacznie silniejszych wyników PepsiCo z poprzedniego tygodnia wyniki Coli zostały przyjęte jako rozczarowujące. Spółka utrzymała swoje prognozy na 2025 r., a także ogłosiła plan wprowadzenia na rynek amerykański klasycznej wersji swojego podstawowego napoju, w którym syrop kukurydziany zostanie zastąpiony cukrem trzcinowym.

Wyraźne spadki notuje za to Lockheed Martin, który zaraportował niższe wyniki od oczekiwań. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 18,2 mld $ (ok. 340 mln $ niżej od oczekiwań rynku) i płasko w ujęciu r/r. Zysk na akcję spadł do 1,46 $ z 6,85 $ rok wcześniej. Spadek związany był przede wszystkim z programami z segmentu lotnictwa i helikopterów, które wygenerowały wysokie odpisy. W efekcie notowania spółki spadają dziś o ponad 7% i są najniżej od kwietniowej przeceny po “Dniu Wyzwolenia”.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB