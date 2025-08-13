PILNE: Dane o polskim PKB potwierdzają przewidywania analityków

Główne dane: PKB Polska (k/k, II kw.) : 0,8% (prognoza: 0,9 % , poprzednio: 0,7% )

PKB Polska (r/r, II kw.): 3,4% (prognoza: 3,4%, poprzednio: 3,2%) Dane o wzroście gospodarczym w Polsce za II kwartał 2025 roku potwierdziły rynkowe oczekiwania. PKB wzrósł o 0,8% kwartał do kwartału, co jest nieco poniżej prognozy na poziomie 0,9%, ale jednocześnie wyraźnie wyższym wynikiem niż w poprzednim kwartale (0,7%). W ujęciu rocznym wzrost wyniósł 3,4%, idealnie zgodny z prognozami i nieznacznie wyższy niż w poprzednim kwartale (3,2%). Niewielkie spowolnienie wzrostu kwartalnego wskazuje na umiarkowane tempo rozwoju gospodarki, które jednak pozostaje na stabilnym poziomie. Taki odczyt nie przyniósł większych zaskoczeń, dlatego reakcja inwestorów była ograniczona. Polski złoty pozostał stabilny wobec głównych walut. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Rynek zdaje się zaakceptować ten wynik jako potwierdzenie umiarkowanego, ale stabilnego wzrostu gospodarczego, co daje Narodowemu Bankowi Polskiemu podstawy do kontynuowania dotychczasowej polityki monetarnej. W najbliższym czasie uwagę będą przyciągać kolejne dane makroekonomiczne, zwłaszcza dotyczące inflacji i aktywności sektora przemysłowego. . Źródło: xStation5

