Komentarz Giełdowy: Mieszane nastroje po wynikach i decyzjach banków centralnych

Wczorajsze wyniki kwartalne największych firm technologicznych w USA rozczarowały inwestorów. Meta Platforms zanotowała znaczący spadek zysku netto, głównie z powodu jednorazowych obciążeń podatkowych i rosnących kosztów inwestycji w sztuczną inteligencję. Microsoft, mimo solidnych wyników w segmencie chmurowym, odnotował spadek notowań z uwagi na wysokie nakłady na rozwój partnerstwa z OpenAI, choć jego przychody wzrosły o 18% rok do roku, a Azure odnotował 40% wzrost przychodów. Alphabet opublikował wyniki lepsze od oczekiwań, a jego zysk netto w trzecim kwartale 2025 roku wyniósł blisko 35 mld dol., a przychody przekroczyły 100 mld dol., co spowodowało wzrost kursu spółki. Pomimo tego, ogólny sentyment w sektorze technologicznym pozostał negatywny, a obawy o dalsze inwestycje w AI zwiększyły presję na giełdy technologiczne.

Wczorajsze cięcie stóp procentowych przez FED o 25 punktów bazowych do przedziału 3,75–4% wprowadziło dodatkową niepewność. Jerome Powell podkreślił, że kolejne obniżki nie są przesądzone i będą zależały od napływających danych makroekonomicznych, które są częściowo zaburzone przez trwający shutdown administracji USA. Szef Fed zaznaczył, że inflacja stopniowo spada, a gospodarka pozostaje stabilna, jednak inwestorzy powinni liczyć się z możliwymi korektami w przypadku pogorszenia sytuacji lub nasilonych napięć geopolitycznych.

Dzisiejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zakończyło się utrzymaniem stóp procentowych na poziomie 2% (stopa depozytowa 2%), po raz trzeci z rzędu bez zmian. EBC podkreślił, że inflacja w strefie euro zbliża się do celu, a gospodarka wykazuje oznaki stabilizacji. Bank nie przewiduje zmian w stopach w najbliższych miesiącach, chyba że pojawią się niespodziewane czynniki zewnętrzne, co wspiera przedsiębiorstwa i inwestycje, ale pozostawia rynek w oczekiwaniu na kolejne dane makroekonomiczne.

W Polsce sesja kończy się spadkami głównych indeksów, choć notowania nie są skrajnie słabe. WIG traci 0,7%, WIG20 spada o 0,3%, a mWIG40 traci ponad 1,5%. Najlepiej radzi sobie indeks najmniejszych spółek sWIG80, który oscyluje wokół wczorajszego zamknięcia.

W obszarze globalnej polityki handlowej uwagę przyciągało spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w Korei Południowej. Podczas rozmów ogłoszono roczne zawieszenie części taryf celnych i ograniczeń eksportowych na rzadkie metale ziem rzadkich. USA zmniejszą taryfy związane z produkcją fentanylu z 20% do 10%, a ogólne taryfy na chińskie towary spadną z 57% do 47%. Obie strony zobowiązały się także do współpracy w sektorze chipów oraz zwiększenia chińskich zakupów energii w USA. Porozumienie traktowane jest jako roczny rozejm z możliwością przedłużenia, co wprowadza umiarkowany optymizm wśród inwestorów.

W Europie i Polsce inwestorzy kończą dzień w trybie obserwacji, reagując na mieszane wyniki spółek, decyzje banków centralnych oraz wydarzenia geopolityczne. W USA sesja dopiero się rozpoczyna, a inwestorzy śledzą reakcje giełd technologicznych na wczorajsze wyniki i cięcie stóp przez Fed, przygotowując się na potencjalne korekty w odpowiedzi na bieżące informacje gospodarcze.

Ostatnie dni bez wątpienia są pełne emocji i wrażeń, które wpływają na globalne rynki. Inwestorzy balansują między umiarkowanym optymizmem po porozumieniu handlowym USA–Chiny a niepewnością wynikającą z cięć stóp przez Fed, utrzymania stóp przez EBC oraz słabszych wyników wczorajszych gigantów technologicznych. Polska giełda podąża za światowymi trendami, notując umiarkowane spadki, podczas gdy na rynku europejskim dominują mieszane nastroje i oczekiwanie na dalszy rozwój sytuacji.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB