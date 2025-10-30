Eli Lilly: Wysokie oczekiwania i jeszcze wyższe wyniki

Eli Lilly to amerykańska firma farmaceutyczna z ponad stuletnią historią, skoncentrowana na leczeniu chorób metabolicznych, onkologii oraz immunologii. W ostatnich latach stała się jednak globalnym liderem w obszarze leczenia otyłości i cukrzycy.
Trzonem wzrostu Lilly jest popyt na leki inkretynowe oraz szybkie zwiększanie ich mocy wytwórczych, co pozwala zamieniać popyt w sprzedaż. Popyt, który w czasach dużego problemu z otyłością w większości krajów świata, jest gigantyczny. Dodatkowym silnikiem są nowe cząsteczki, w tym doustny agonista GLP1 czyli orforglipron, który w badaniach fazy trzeciej uzyskał dodatnie wyniki i ma być kierowany do rejestracji w leczeniu cukrzycy i otyłości. W praktyce oznacza to dalsze poszerzanie portfela, dostępności i wskazań, co pomoże podtrzymać wysoki wzrost przychodów przez kolejne lata.
Rynek oczekiwał mocnego kwartału, ale spółka dostarczyła rezultaty powyżej konsensusu. Skorygowany zysk na akcję przekroczył oczekiwania analityków, a Lilly jednocześnie podniosła całoroczną prognozę przychodów i zysków.
• Przychody za trzeci kwartał wzrosły o 54%, do 17,60 miliarda dolarów
• EPS 6,21$, Adj. EPS: 7,02$
• Sprzedaż Mounjaro wzrosła o 109%, do 6,52 miliarda dolarów
• Sprzedaż Zepbound wzrosła o 185% do 3,59 miliarda dolarów
Prognoza na FY2025 po podniesieniu wynosić będzie ponad 63,0 miliarda dolarów a EPS ma wynieść ponad 23$
Dane kwartalne i podniesiona prognoza pochodzą z komunikatu spółki, a wyraźne przekroczenie oczekiwań i rozbicie sprzedaży głównych leków potwierdzają podejrzenia analityków o dobrej sytuacji firmy.
W tym samym czasie główny konkurent, Novo Nordisk, przechodzi trudniejszy okres. Spółka wydała ostrzeżenie dotyczące zysków, ogłosiła zmianę prezesa oraz programy cięcia kosztów i zatrudnienia. W efekcie kurs akcji doznał silnych spadków, co kontrastuje ze stosunkowo stabilną reakcją rynku na wyniki Lilly i z podniesieniem przez nią całorocznych planów.
Różnica w stopach zwrotu to przede wszystkim efekt wiarygodności dostarczania wyników i narracji. Lilly podnosi prognozy i pokazuje bardzo silny wzrost sprzedaży kluczowych preparatów, co zmniejsza dyskonto ryzyka i wspiera wyceny mimo wymagających mnożników.
Novo Nordisk mierzy się z jednoczesną presją operacyjną oraz zmianami w zarządzaniu i strukturze, co zwiększa niepewność oraz ciąży wycenie. Inwestorzy preferują spółkę, która realnie zwiększa wolumen i potwierdza marże. Według doniesień prasowych amerykańskie notowania Novo są w tym roku niżej o około jedną trzecią, podczas gdy Lilly po publikacji lepszych wyników i wyższej prognozy wciąż rośnie i notuje już wzrost rok do roku na poziomie 10%.
Eli Lilly ma dziś jasną narrację wzrostu opartą na szybko rosnącym popycie na leki inkretynowe oraz rozszerzaniu oferty, w tym o formę doustną. Wyniki trzeciego kwartału i podniesiona prognoza potwierdzają możliwość utrzymania wysokiej dynamiki, o ile spółka będzie w stanie dalej skalować dostawy i bronić cen. Novo Nordisk wciąż dysponuje silnymi produktami i globalnym zasięgiem, jednak krótkoterminowo nadrabia zaległości.
LLY.US (D1)
Źródło: xStation5
