Chipotle po wynikach: Droższa wołowina i dużo tańsze akcje

Chipolete to jeden z symboli fastfood w USA, opublikowali wyniki, po których kurs się załamał, mimo że spółka przebiła konsensus rynku. Spółka zawiodła w niezwykle kluczowym obszarze i dało to inwestorzy do zrozumienia, że dotychczasowy i oczekiwany wzrost jest niemal niemożliwy do osiągnięcia. Po publikacji akcje spadły o ok. 16%.

Na pierwszy rzut oka wyniki prezentują się dobrze jak na spółkę o tej skali działalności.

Przychody wzrosły o 3,0 mld$ co stanowi wzrost o ponad 7% rok do roku

Adj. EPS, wzrost o 7,4%

Hojny skup akcji na poziomie 686,5 mln USD

Dodatkowo, restauracja otworzy ponad 315 lokali w 2025 a na 2026 planuje już przynajmniej 350 otwarć.

W czym zatem problem? Kolejne sekcje sprawozdania finansowego przynoszą coraz większe rozczarowania i zagrożenia.

Spadek marży operacyjnej i restauracyjnej, do kolejno 15,9% i 24,5%

Like-for-like sales: +0,3%

Rynek miał wysokie oczekiwania wobec spółki. Chipotle radziło sobie bardzo dobrze w 2023-2024. Atrakcyjne programy lojalnościowe oraz usprawnienia działalności operacyjnej znacznie poprawiły przychody firmy, jednak w połowie roku 2024 pojawiły się pierwsze oznaki, że tempo wzrostu jest nie do utrzymania.



Chipotle doświadcza presji z dwóch głównych kierunków. Pierwszy czynnik jest rodzajem ryzyka rynkowego. Znaczna część menu restauracji zawiera wołowinę, której cena wystrzeliła w tym roku w wyniku nawarstwiających się napięć i słabości w sektorze. Jest to jednak tylko jeden problem, drugie zagrożenie dla spółki jest dużo bardziej poważne i trwałe, o czym zarząd mówi otwarcie.

Docelowi klienci sieci, czyli ludzie w przedziale wiekowym 25–35 lat i gospodarstwa do 100 tyś. USD dochodu rocznie stanowią ok. 40% sprzedaży. Jak przyznaje spółka, popyt wśród tej kluczowej grupy — załamuje się. Wskaźniki bezrobocia i sentymentu konsumenta pogarszają się, jednak nie oddają one powagi sytuacji. Biedniejsza i młodsza cześć społeczeństwa odczuwa wszystkie skutki inflacji i presji na rynek pracy dużo bardziej dotkliwie niż reszta, jednocześnie nie korzysta ona wcale na puchnących cenach aktywów. Wręcz przeciwnie. I nie jest to porażka wyjątkowa dla Chipotle. Reuters donosi, że jest to trend całej branży, co odzwierciedlają sprawozdania finansowe konkurencji.

Spółka trzeci raz w tym roku obcięła prognozę, teraz wskazuje na spadek “LfL” w “niskich jednocyfrowych” w 2025 r.



Spółka jednocześnie deklaruje „powolne i rozważne” podejście do podwyżek cen. Niepełne przenoszenie kosztów na klientów będzie wywoływać krótkoterminową presję na marże, jednak pozwoli zachować większą bazę klientów. Natomiast utrzymana szybka ekspansja sieci ma zachować potencjał skali. Te działania zaradcze są obiecujące w długim terminie, jednak wielu inwestorów będzie oczekiwać wzrostów tu i teraz.

CMG.US (D1)



Źródło: xStation5