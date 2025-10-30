Chipotle po wynikach: Droższa wołowina i dużo tańsze akcje

Chipolete to jeden z symboli fastfood w USA, opublikowali wyniki, po których kurs się załamał, mimo że spółka przebiła konsensus rynku. Spółka zawiodła w niezwykle kluczowym obszarze i dało to inwestorzy do zrozumienia, że dotychczasowy i oczekiwany wzrost jest niemal niemożliwy do osiągnięcia. Po publikacji akcje spadły o ok. 16%.
Na pierwszy rzut oka wyniki prezentują się dobrze jak na spółkę o tej skali działalności.
- Przychody wzrosły o 3,0 mld$ co stanowi wzrost o ponad 7% rok do roku
- Adj. EPS, wzrost o 7,4%
- Hojny skup akcji na poziomie 686,5 mln USD
- Dodatkowo, restauracja otworzy ponad 315 lokali w 2025 a na 2026 planuje już przynajmniej 350 otwarć.
W czym zatem problem? Kolejne sekcje sprawozdania finansowego przynoszą coraz większe rozczarowania i zagrożenia.
- Spadek marży operacyjnej i restauracyjnej, do kolejno 15,9% i 24,5%
- Like-for-like sales: +0,3%
Rynek miał wysokie oczekiwania wobec spółki. Chipotle radziło sobie bardzo dobrze w 2023-2024. Atrakcyjne programy lojalnościowe oraz usprawnienia działalności operacyjnej znacznie poprawiły przychody firmy, jednak w połowie roku 2024 pojawiły się pierwsze oznaki, że tempo wzrostu jest nie do utrzymania.
Chipotle doświadcza presji z dwóch głównych kierunków. Pierwszy czynnik jest rodzajem ryzyka rynkowego. Znaczna część menu restauracji zawiera wołowinę, której cena wystrzeliła w tym roku w wyniku nawarstwiających się napięć i słabości w sektorze. Jest to jednak tylko jeden problem, drugie zagrożenie dla spółki jest dużo bardziej poważne i trwałe, o czym zarząd mówi otwarcie.
Docelowi klienci sieci, czyli ludzie w przedziale wiekowym 25–35 lat i gospodarstwa do 100 tyś. USD dochodu rocznie stanowią ok. 40% sprzedaży. Jak przyznaje spółka, popyt wśród tej kluczowej grupy — załamuje się. Wskaźniki bezrobocia i sentymentu konsumenta pogarszają się, jednak nie oddają one powagi sytuacji. Biedniejsza i młodsza cześć społeczeństwa odczuwa wszystkie skutki inflacji i presji na rynek pracy dużo bardziej dotkliwie niż reszta, jednocześnie nie korzysta ona wcale na puchnących cenach aktywów. Wręcz przeciwnie. I nie jest to porażka wyjątkowa dla Chipotle. Reuters donosi, że jest to trend całej branży, co odzwierciedlają sprawozdania finansowe konkurencji.
Spółka trzeci raz w tym roku obcięła prognozę, teraz wskazuje na spadek “LfL” w “niskich jednocyfrowych” w 2025 r.
Spółka jednocześnie deklaruje „powolne i rozważne” podejście do podwyżek cen. Niepełne przenoszenie kosztów na klientów będzie wywoływać krótkoterminową presję na marże, jednak pozwoli zachować większą bazę klientów. Natomiast utrzymana szybka ekspansja sieci ma zachować potencjał skali. Te działania zaradcze są obiecujące w długim terminie, jednak wielu inwestorów będzie oczekiwać wzrostów tu i teraz.
CMG.US (D1)
Źródło: xStation5
Wyniki AMD za 3Q - Czy konkurent NVIDII zaskoczy?
DE40: Europejskie indeksy pod presją negatywnego sentymentu
PULS GPW: Odwrót od ryzka ciągnie polskie indeksy w dół
Crypto news: Kryptowaluty pod presją 📉Ethereum i Bitcoin poniżej ważnych wsparć
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.