Komentarz giełdowy: Optymizm na globalnych rynkach napędza polski sektor wydobywczy

Dzisiejsza sesja na Wall Street przebiega dość spokojnie pomimo gorszych odczytów danych makroekonomicznych. Zarówno sentyment konsumentów wg Conference Board oraz dane regionalne dotyczące aktywności ekonomicznej w przemyśle (indeks Richmond) wypadły gorzej od oczekiwań, kontrastując z optymistyczną narracją Fed. Amerykańskie indeksy są na ten moment na delikatnym plusie: S&P500 notowany jest 0.05% wyżej, Dow Jones dodaje 0.19%, Nasdaq zyskuje 0.21%, zaś indeks małych spółek rośnie o 0.1%.

Europejskie indeksy zamykają sesję również na zielono, a wczorajsze straty nadrabia sektor finansowy. Niemiecki DAX rośnie o 0.74%, francuski CAC40 zyskuje 1.24%, brytyjski FTSE 100 notowany jest 0.3% wyżej. Królem wzrostów jest za to rodzimy WIG20, który na koniec sesji. dodaje 2.22%

Byczą sesję na GPW napędzał dzisiaj przede wszystkim sektor materiałowy. Wzrosty notuje m.in KGHM (+4.8%), Grupa Kęty (+3.6%), JSW (+2.9%), oraz Stalprodukt (+2.8%). W centrum uwagi pozostaje rynek miedzi. Cena surowca poszybowała dzisiaj w górę o blisko 2.7%, wchodząc na najwyższe od połowy lipca poziomy. Hossa podtrzymywana jest przez zapowiedzi dalszych obniżek stóp procentowych w Chinach, co generuje oczekiwania ożywienia gospodarczego i zwiększonego popytu na surowce na największym globalnym rynku miedzi. Z kolei największym przegranym na GPW pozostaje 11 Bit Studios. Akcje dewelopera gier kontynuują swój drastyczny spadek, notując na koniec dnia stratę rzędu 12% pomimo sprzedaży ponad 350 tys. kopii nowego Frostpunka 2.

Dobrej passie KGHMu sprzyjają również sukcesy nowych projektów odkrywczych spółki. KGHM wraz z Azimut Exploration ogłosiło odkrycie wysokiej jakości złóż niklu, miedzi oraz platyny w James Bay (region Quebecu, Kanada). Odkrywki prowadzone we współpracy obu przedsiębiorstw trwały od 2022 roku. Spółce sprzyjają również dane dotyczące sprzedaży miedzi, która w sierpniu wzrosła o 8% w ujęciu rok do roku.

Głośno jest również wokół JSW, na kilka dni przed publikacją wyników za I półrocze 2024. W ciągu dnia akcje odnotowały spadek, po tym jak nowy prezes JSW wyraził w liście swoje zaniepokojenie wobec obecnej struktury zatrudnienia spółki. Ryszard Janta zwrócił przede wszystkim uwagę na nieproporcjonalny przyrost liczby pracowników administracyjnych w porównaniu do dynamiki na stanowiskach technicznych, co budzi obawy o potencjalną redukcję zatrudnienia. Atmosfera wobec nadchodzącego raportu, który został odwleczony w ubiegłym miesiącu, ulega zatem dalszemu rozkładowi, po tym jak raport kwartalny już wykazał gorszą sprzedaż i wydobycie. JSW zamyka sesję na plusie, jednak niewiadomą wciąż jest to, czy trwająca hossa na rynkach materiałowych będzie w stanie podtrzymać kurs akcji po potencjalnie słabym raporcie finansowym.

Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB