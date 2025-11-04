Komentarz Giełdowy: Październik 2025 na GPW i perspektywy listopada

- Październik przyniósł WIG +6%, napędzany spółkami surowcowymi i energetycznymi, z drobnymi korektami pod koniec miesiąca.
- Listopad zapowiada się umiarkowanie optymistycznie, z potencjałem wzrostu w surowcach, energetyce, IT i budownictwie, choć ze zwiększoną zmiennością.
Październik 2025 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przyniósł wyraźne wzrosty i pozytywne niespodzianki dla inwestorów. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał ponad 6 procent, osiągając nowe historyczne maksimum powyżej 113 tysięcy punktów. Wzrosty były napędzane głównie przez spółki surowcowe, z KGHM na czele, które korzystały z wysokich cen miedzi i innych surowców na rynkach światowych. Znaczące wzrosty odnotowały również spółki energetyczne, takie jak Orlen, które osiągnęły najwyższe wyceny od wielu lat, umacniając swoją pozycję w sektorze i pokazując odporność na krótkoterminową zmienność rynku.
Pod koniec miesiąca pojawiły się jednak niewielkie korekty, zwłaszcza w sektorach bankowym i energetycznym, wynikające z czynników zewnętrznych, takich jak planowany podatek bankowy oraz zmienność cen surowców. Reakcje te odzwierciedlały naturalne dostosowania rynku do nowych informacji i stanowiły sygnał, że choć rynek pozostaje w fazie wzrostowej, krótkoterminowe wahania są nieuniknione.
Makroekonomicznie Polska utrzymuje umiarkowaną inflację, która nie przekroczyła oczekiwań, co sprzyja utrzymaniu stabilnej polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego. Łagodna polityka pieniężna w połączeniu z napływem kapitału zagranicznego zwiększa atrakcyjność rynku krajowego. Dodatkowo Polska nadal postrzegana jest jako stosunkowo bezpieczna przystań inwestycyjna na tle globalnej niepewności, co wspiera płynność i stabilność notowań.
Listopad 2025 zapowiada się jako miesiąc umiarkowanego optymizmu, przy czym rynek może cechować się zwiększoną zmiennością i okresowymi korektami cenowymi. Spółki surowcowe, zwłaszcza KGHM, nadal wykazują największy potencjał wzrostu, podobnie jak sektor energetyczny reprezentowany przez Orlen i PGE, które w ostatnich miesiącach wykazały odporność na wahania rynku. Sektor bankowy może cechować się ostrożniejszymi ruchami, natomiast branże IT i budowlana mogą reagować na rosnące inwestycje infrastrukturalne, zwiększoną konsumpcję oraz utrzymujący się napływ kapitału zagranicznego.
W perspektywie globalnej sytuację kształtują pozytywne nastroje w Stanach Zjednoczonych i Europie, stopniowa stabilizacja rynków surowcowych oraz możliwość osiągnięcia porozumień geopolitycznych, które mogą ograniczyć niepewność. Jednocześnie potencjalne decyzje dotyczące polityki monetarnej, w tym możliwe obniżki stóp procentowych, mogą wspierać krajowy rynek akcji, zwiększając płynność i skłonność inwestorów do podejmowania działań w krótkim terminie.
Chociaż listopad może przynieść kolejne okresy wzrostów, dynamika nie powinna osiągać tak wysokiego poziomu jak w pierwszej części roku. Rynek znajduje się w fazie konsolidacji, a drobne odchylenia cenowe są naturalnym elementem tego procesu. Obserwacja zachowań poszczególnych sektorów, uwzględnienie krajowych i globalnych trendów oraz stabilność makroekonomiczna pozwalają lepiej zrozumieć obecny etap rynku i możliwe kierunki jego rozwoju.
Podsumowując, listopad 2025 może być okresem, w którym rynek stabilizuje się po dynamicznym październiku, z okazjami do zmian w portfelach wynikającymi z krótkoterminowych wahań. Polskie spółki surowcowe, energetyczne, IT i budowlane pozostają w centrum uwagi, a ogólne warunki makroekonomiczne i globalne trendy stwarzają ramy dla dalszego funkcjonowania rynku akcji w umiarkowanym, ale obserwowalnym tempie.
Mikołaj Sobierajski
Analityk Rynku Akcji XTB
