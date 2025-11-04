Rynek kryptowalut pod presją ↘️

Rynek kryptowalut znajduje się obecnie pod presją z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze, niepewność makroekonomiczna oraz polityka monetarna znacząco ograniczają apetyt na aktywa ryzykowne. Rezerwa Federalna wciąż nie daje jednoznacznych sygnałów dotyczących dalszych cięć stóp procentowych, co wprowadza niepewność wśród inwestorów. Dodatkowo mocniejszy dolar oraz rosnące obawy o kondycję globalnej gospodarki sprawiają, że inwestorzy wolą zachować ostrożność i ograniczać ekspozycję na bardziej ryzykowne aktywa, w tym kryptowaluty. W efekcie obserwujemy gwałtowne spadki, ponieważ Bitcoin dzisiaj traci ponad 5 procent wartości, schodząc do około 101 000 dolarów, natomiast Ethereum zanotowało spadek przekraczający pięć i siedem dziesiątych procent, osiągając poziom około 3 377 dolarów. Tak dynamiczne ruchy cen wyraźnie pokazują, jak silny wpływ na rynek mają obecne czynniki ryzyka.
Po drugie, wysoka dźwignia finansowa oraz gwałtowne likwidacje pozycji długich przyczyniły się do szybkich spadków cen. Przełamanie kluczowych poziomów wsparcia, spowodowało uruchomienie automatycznych zleceń sprzedaży, co pogłębiło korektę i wywołało efekt kaskadowych likwidacji. To zjawisko jest szczególnie silne na zmiennym rynku, ponieważ nawet niewielkie wahania mogą wywołać duże ruchy cenowe w krótkim czasie.
Po trzecie, odpływy kapitału z funduszy ETF oraz ograniczone zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych osłabiły wsparcie dla rynku. Fundusze inwestycyjne związane z kryptowalutami odnotowały odpływy środków, a napływ nowych inwestorów oraz aktywność dużych graczy pozostają na umiarkowanym poziomie. Mniejsza podpora ze strony instytucji sprawia, że rynek staje się bardziej podatny na krótkoterminowe wahania i nagłe korekty.
Po czwarte, nastroje rynkowe oraz czynniki techniczne potęgują presję sprzedażową. Indeksy nastrojów, takie jak „Fear and Greed”, wskazują na wyraźny strach oraz ostrożność wśród uczestników rynku. Z technicznego punktu widzenia przełamanie ważnych poziomów wsparcia, słabe formacje świecowe i spadek płynności dodatkowo zwiększają ryzyko dalszych spadków. W rezultacie połączenie czynników makroekonomicznych, technicznych i psychologicznych prowadzi do osłabienia rynku oraz większej zmienności cen kryptowalut.
