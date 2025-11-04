Podsumowanie Dnia: Globalna wyprzedaż. Akcje i krypto w dół!

- Spadki na rynkach globalnych: Giełdy w USA i Europie tracą, najwięcej tracą spółki technologiczne i małe firmy przy rosnącej zmienności.
- Spadki na rynkach globalnych: Giełdy w USA i Europie tracą, najwięcej tracą spółki technologiczne i małe firmy przy rosnącej zmienności.
- Aktywa ryzykowne pod presją: Bitcoin spada ok. 5,5%, Ethereum -8%; złoto i srebro cofają się, ropa lekko tanieje..
- Sesja na amerykańskich giełdach przynosi wyraźne spadki. Dow Jones traci 0,58%, S&P 500 spada o 1%, a Nasdaq o 1,5%. Dzisiejsze wyniki pokazują zdecydowaną przewagę spadków na rynku, szczególnie wśród spółek technologicznych i małych firm, przy rosnącej zmienności oraz wyraźnie zwiększonej awersji do ryzyka wśród inwestorów.
- Shutdown rządu federalnego w Stanach Zjednoczonych wciąż trwa i jest już jednym z najdłuższych w historii. W ostatnich dniach nie doszło do żadnych decydujących uzgodnień między Republikanami a Demokratami. Konsekwencją obecnego impasu jest między innymi brak publikacji szeregu raportów makroekonomicznych, takich jak dzisiejszy JOLTS.
- Sezon wynikowy wciąż trwa, a dzisiaj poznamy raporty kolejnych ważnych gigantów technologicznych takich jak AMD oraz Arista Networks. Ich raporty będą kluczowe dla potwierdzenia, czy hossa technologiczna nadal trwa
- Dziś europejskie giełdy zanotowały spadki, które objęły główne indeksy na Starym Kontynencie. Indeks STOXX 50 zmniejszył się o około 0,26%. Niemiecki DAX stracił około 0,77%, francuski CAC 40 spadł o około 0,52%. W Hiszpanii indeks IBEX 35 stracił nieznacznie i cofnął się względem wczorajszego zamknięcia o jedynie 0,09%.
- Kurs EUR/USD spada o 0,32%, co oznacza osłabienie euro wobec dolara, a GBP/USD zanotował spadek o 0,86%, pokazując, że funt traci wobec dolara jeszcze wyraźniej. Dolar umacnia się do głównych walut.
- Złoto cofa się dzisiaj o blisko 1,5% i spada poniżej 3 950 USD za uncję. Srebro podąża jego śladem, notując spadek o ponad 1%.
- Ropa delikatnie tanieje i za baryłkę Brent trzeba obecnie zapłacić 65,50 USD.
- Kontrakty na gaz ziemny drożeją dzisiaj o ponad 3%.
- Rynek kryptowalut znajduje się pod dużą presją. Bitcoin spada o blisko 5,5% i oscyluje przy psychologicznej granicy 100 000 USD, natomiast Ethereum traci ponad 8% i cofa się poniżej 3 300 USD.
