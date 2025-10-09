Komentarz Giełdowy: Październikowe decyzje Banków Centralnych

Inwestorzy czekają na listopadową projekcję NBP oraz kolejne dane makro w USA, co może wpłynąć na zmienność walut i obligacji

Decyzje banków centralnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych podjęte w październiku dostarczają ważnych wskazówek dla uczestników rynku finansowego. Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła, decydując się na obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, z 4,75 procent do 4,5 procent. To kolejna taka zmiana i wyraźny sygnał, że RPP dostrzega przestrzeń do złagodzenia polityki monetarnej, zwłaszcza w świetle inflacji utrzymującej się blisko celu Narodowego Banku Polskiego, czyli około 3 procent.

Prezes NBP, prof. Adam Glapiński, zaznaczył, że decyzja wynika z poprawy prognoz inflacyjnych oraz z sygnałów spowolnienia wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, co ogranicza presję kosztową na ceny. Jednocześnie bank centralny pozostaje uważny na istotne zagrożenia, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego systemu ETS2, który od przyszłego roku może podnieść ceny energii, zwiększając inflację nawet o dwa punkty procentowe. Dodatkowo czynniki fiskalne, takie jak rosnące wydatki socjalne i koszty obsługi długu, także stanowią wyzwanie dla stabilności cen.

Obniżka stóp jest także ważnym sygnałem dla rynku długu i budżetu państwa. Jak wskazał prezes Glapiński, niższe stopy pomogą obniżyć koszty obsługi długu o około siedemnaście miliardów złotych w przeciągu dwóch lat, co ma duże znaczenie dla sytuacji finansów publicznych. Równocześnie strategia zwiększenia udziału złota do trzydziestu procent rezerw walutowych buduje zaufanie do stabilności złotego i bezpieczeństwa kraju. W obliczu globalnych napięć geopolitycznych takie działania są postrzegane przez inwestorów jako sposób na zwiększenie odporności na ewentualne kryzysy.

Z kolei za oceanem Rezerwa Federalna zachowuje bardziej ostrożne podejście. Choć większość członków FOMC widzi możliwość dalszych obniżek stóp procentowych, decyzje te będą w dużej mierze zależne od napływających danych ekonomicznych, zwłaszcza dotyczących inflacji i rynku pracy. Choć ostatnie dane o spowolnieniu inflacji w USA są pozytywne, wskaźnik CPI nadal przewyższa cel Fed, co nakłada na bank obowiązek zachowania rozwagi.

Fed nie spieszy się z działaniami, podkreślając, że wszelkie ruchy będą poprzedzone dokładną analizą danych. Inwestorzy uważnie obserwują komunikaty członków FOMC, gdyż nawet drobne zmiany w polityce monetarnej mogą wywołać znaczące ruchy na rynkach walutowych i obligacji.

Najbliższe miesiące będą kluczowe, w Polsce szczególną uwagę przyciąga listopadowa projekcja inflacji NBP, która może zaważyć na dalszych decyzjach RPP. W Stanach natomiast inwestorzy oczekują kolejnych raportów makroekonomicznych oraz wskazówek od Fed dotyczących kierunku polityki pieniężnej.

Na rynku walutowym decyzja o obniżce stóp w Polsce może chwilowo osłabić złotego, szczególnie jeśli inwestorzy zaczną liczyć na kolejne cięcia. Z drugiej strony, wzrost rezerw złota oraz lepsze perspektywy inflacyjne mogą stabilizować polską walutę. W USA natomiast brak zmian w stopach i niepewność co do przyszłych kroków Fed stwarzają potencjał do zwiększonej zmienności dolara.

Obecna polityka pieniężna w Polsce i USA to połączenie łagodzenia i ostrożności. Polska RPP zaczyna luzować politykę, co daje impuls dla rynków, podczas gdy Fed pozostaje bardziej wyczekujący, czekając na jasne sygnały z gospodarki. Rynki powinny przygotować się na umiarkowane ożywienie, ale z zachowaniem ostrożności wobec ryzyk inflacyjnych i politycznych. Nadchodzące miesiące będą kluczowe dla kształtowania nastrojów inwestorów i wycen aktywów na poziomie regionalnym i globalnym.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB



