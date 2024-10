Komentarz giełdowy: Początek tygodnia pod znakiem spółek technologicznych

Dla rynku europejskiego dzisiejsza sesja przyniosła wzrosty na większości indeksów. Zarówno francuski CAC40, niemiecki DAX, jak i włoski IT40 notują dziś prawie 1% wzrosty. Indeks Stoxx Europe 600 rośnie dziś o 0,9%. Nieco słabiej prezentuje się sesja na polskim rynku, gdzie indeks WIG notuje ok. 0,5% wzrost. Jedynie na indeksach mniejszych spółek (mWIG40 i sWIG80) widać ok. 0,2% spadki.

Podobnie pozytywne nastroje inwestorów po weekendzie widać na amerykańskim rynku. Indeks S&P500 po otwarciu rośnie prawie o 0,7%, Nasdaq 100 zyskuje ok. 0,6%, a Dow Jones wzrasta o ponad 1%.

Nastawienie inwestorów do spółek technologicznych od początku września pozostaje negatywne. Sektor IT stracił od początku września ok. 6,7%, co oznacza najgorszy wynik wśród 11 głównych sektorów gospodarki. U podstaw słabego wyniku sektora stoi ogólna niepewność inwestorów co do stabilności gospodarki w USA, co odbija się negatywnie na najbardziej narażonych na recesję obszarów gospodarki, w tym sektorze IT. Co więcej, sektor ten notował w ciągu ostatnich miesięcy dynamiczne wzrosty napędzane wciąż rosnącymi oczekiwaniami i apetytem inwestorów na jeszcze większe wzrosty wyników w przyszłości. Teraz jednak powoli ta spirala rosnących oczekiwań zaczyna hamować, a wysokie wyceny spółek tworzą większe ryzyko mocniejszych spadków, co przy negatywnym sentymencie realizuje się w postaci mocniejszych na tle całego rynku wyprzedaży.

Początek tygodnia przyniesie inwestorom serię nowych danych dotyczących sytuacji w sektorze technologicznym. Na pierwszy plan wychodzi dzisiejsza prezentacja nowego iPhone’a od Apple. Dla spółki flagowy smartfon pozostaje głównym czynnikiem kształtującym wyniki i ewentualne innowacje, połączone z nowymi technologiami, a także wyczekiwanymi przez inwestorów wyraźniejszym wejściem spółki w segment AI i propozycjami zastosowania jej w oprogramowaniu urządzeń będą stanowiły serię najważniejszych pytań, na jakie dziś spółka (przynajmniej częściowo) odpowie.

Nie tylko Apple jest dziś bacznie obserwowany przez rynek. Dziś w Virginii rozpocznie się drugi proces anty-monopolowy skierowany przeciwko Google. Dotyczyć będzie on potencjalnych praktyk monopolowych na rynku reklamowym. Spółka nieco ponad miesiąc temu mierzyła się z orzeczeniem sądu w sprawie praktyk monopolowych na rynku wyszukiwarek internetowych. Informacja o takim orzeczeniu zepchnęła notowania giganta technologicznego o prawie -5% w ciągu jednej sesji, a przy negatywnym sentymencie wokół całego sektora technologicznego Alphabetowi nie udało się powrócić do wartości sprzed orzeczenia.

Dziś po zamknięciu sesji swoje wyniki opublikuje Oracle. Spółka utrzymuje stabilny wzrost przychodów oraz zyskowności, a inwestorzy oczekują utrzymania dodatnich dynamik zarówno na poziomie sprzedaży, jak i skoryg. EPS. Uważnie obserwowane będą także doniesienia odnośnie postępów związanych z coraz szerszą współpracą spółki m.in. z Microsoftem w ramach rozwoju usług sztucznej inteligencji.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB