Komentarz giełdowy: Polskie wzrosty i amerykańskie spadki w segmencie sprzedaży odzieży

Dzisiejsza sesja na europejskich rynkach wypadła w większości blado. Notowania głównych indeksów zanotowały lekkie spadki z przewodzącym im CAC40, spadającym dziś -0,6%. Niemiecki DAX spada o 0,5%, a brytyjski FTSE 100 traci -0,3%. Pozytywnie wyróżnia się za to szwajcarski SMI, który rośnie o 0,7%. Dużo lepsze nastroje widać też na polskiej giełdzie, gdzie główne indeksy zamykają sesję ze wzrostami. W szczególności pozytywnie wyróżnia się mWIG40, który zyskuje prawie 1,6%.

Notowania indeksu średnich spółek są dziś przede wszystkim wsparte mocnym wzrostem akcji CCC, które zyskały po publikacji wyników za 2Q24. Choć spółka w ujęciu q/q osiągnęła niższą dynamikę przychodów, tak dalej wartość ta pozostała znacznie powyżej tempa za 2023 r. i jednocześnie pozwoliła spółce na przebicie pułapu 2,58 mld zł, co oznacza najwyższy kwartalny przychód w historii spółki. Inwestorzy mogli być także zadowoleni z podtrzymania poprawy na marży operacyjnej, gdzie spółka poprawiła swój wynik z 1Q24 i osiągnęła poziom 10,1% (wobec 3,3% rok wcześniej). Kluczem do tak mocnych wyników okazał się segment HalfPrice, w którym przychody oraz wynik operacyjny dynamicznie wzrosły. Co więcej spółce w przeciwieństwie do poprzedniego roku udało się osiągnąć dodatnie wartości wyniku operacyjnego we wszystkich (z wyjątkiem eobuwia) segmentach, co znacząco odciążyło uzależnienie marż od nadwyżki wyniku segmentu CCC nad stratami z pozostałych segmentów. Wobec mocnych wyników, a także perspektywy dalszej poprawy przychodów wraz ze zbliżaniem się sezonowo dwóch najlepszych kwartałów roku, dzisiejszy skokowy wzrost notowań akcji o ponad 15% wydaje się uzasadnioną reakcją rynku.

W USA początek sesji pokazuje mieszane nastroje. S&P 500 walczy o przebicie ceny zamknięcia z poprzedniej sesji, a na indeksie Nasdaq 100 widać lekkie wzrosty w wysokości 0,3%. Wzrosty wspiera kontynuacja pozytywnego sentymentu na notowaniach Nvidii, która zyskuje dzić ponad 3%.

Mocne straty notuje za to Stitch Fix, który traci ponad 34%. Spółka zaraportowała znacznie gorsze od oczekiwań wyniki. Sprzedawca odzieży, obuwia i akcesoriów modowych zanotował w całym roku obrotowym 2024 spadek przychodów o 12,4% r/r, a także mocny spadek aktywnych klientów. W swojej prognozie na 1Q24/25 przewiduje dalszą erozję przychodów, a także spodziewany poziom marży EBITDA na poziomie 1,7-2,9%. Górne widełki prognoz oznaczałyby, że w następnym kwartale spółka utrzymałaby wartość z 2024 r., co w ujęciu rentowności sprzedaży pozostawia wiele do życzenia.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB