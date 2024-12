Komentarz giełdowy: Rynek akcji przedłuża bycze momentum

Środowa sesja na międzynarodowych rynkach giełdowych przyniosła kontynuację pokaźnych wzrostów, które obserwujmy na wielu indeksach nieprzerwanie już od kilku dni. Niemiecki DAX odnotował dzisiaj 5 z rzędu sesję wzrostową, która dodatkowo wydaje się przynajmniej na ten moment potwierdzać ogólny trend wzrostowy na indeksie wobec utrzymania się powyżej kluczowej bariery 20 000 punktów.

Wybicie historycznych szczytów, wraz z bardzo dobrym sentymentem za oceanem, gdzie indeksy amerykańskie również przebijają swoje szczyty, utwierdza inwestorów, że koniec 2024 roku na giełdach może przebiegać w optymistycznych nastrojach. Połączenie korzystnej sezonowości, wraz z postępującym cyklem obniżek stóp procentowych, tworzy podłoże, pod dobre tło inwestycyjne w przyszłym roku. Także dane makro z usług i przemysłu Chin wypadły powyżej prognoz, co stanowi kolejny ‘pozytywny’ punkt dla giełd i rynków wschodzących.

Wall Street otworzyło sesję wyżej, a indeksy amerykańskie przedłużają wzrosty w czasie publikacji tego wpisu. Technologiczny Nasdaq zyskuje ponad 0.7% i w dużej mierze napędzany jest 3% odbiciem akcji Nvidia, które od 27 listopada wzrosły już o 8%. Prawie 2.5% zyskuje również Amazon, gdzie inwestorzy doszukują się szans na większą aktywizację firmy w sferze generatywnej AI.

Kluczowym tematem dnia były dzisiaj dane PMI dla sektora usługowego. Odczyt z USA wskazał na słabsze od oczekiwań sentymenty w tej kluczowej sferze gospodarki, co bezpośrednio wpłynęło na notowania indeksów z Wall Street. Niższy odczyt to potencjalnie większa szansa na szybsze obniżki stóp w USA, a to w średnim terminie może wpierać lokalne spółki. Co jednak ciekawe, subindeks cenowy (czyli raport poniekąd skorelowany z danymi CPI) wskazał, że presja cenowa w gospodarce utrzymuje się na relatywnie wysokich poziomach, a to tworzy niepewny pogląd na tempo ewentualnych obniżek stóp w średnim terminie. Z tego również powodu sama reakcja na ten odczyt jeśli chodzi o waluty i akcje, nie była nad wyraz duża.

Dział Analiz XTB