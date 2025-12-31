Komentarz giełdowy: Rynek nie widzi ryzyka, oślepiony blaskiem złota

Podczas ostatniej sesji tego roku, uwaga inwestorów podzielona jest między głównie metale szlachetne, oraz niekończące się spekulacje na temat przyszłości branży technologicznej w kontekście “AI”

Do rynku metali szlachetnych zaczyna docierać fakt, że o ile złoto ma fundamentalne wsparcie w postaci popytu ze strony banków centralnych, to srebro czy platyna nie mogą pochwalić się tym samym. Wzrosty tych surowców w ostatnim czasie mają podłoże niemalże czysto spekulacyjne, co dobitnie pokazuje dywergencja między zmianą cen tych 3 metali szlachetnych, w reakcji na nowe opłaty CME.

Sytuacja spółek technologicznych pozostaje bez zmian w ostatnich tygodniach roku. Wyceny pozostają w okolicach szczytu, jednak impet wzrostowy słabnie w obliczu coraz bardziej odległych obietnic o monetyzacji rewolucji AI. Akcjonariuszom pozostaje refleksja nad rekordowymi CAPEX i topniejącym (lub negatywnymi) FCF wielu liderów sektora. OpenAi, będące epicentrum “rewolucji”, wg. analiz HSBC nie zarobi na siebie minimum do 2030 roku, a bardziej pesymistyczne analizy (na podstawie m.in deklaracji SEC udziałowców), wskazują, że realne problemy z płynnością mogą wystąpić już w drugiej połowie 2026 roku.

Gdzie nasilają się również napięcia, a gdzie patrzy niewielu inwestorów, to sektor finansowy i banki. Jak zauważył niedawno McKinsey, banki, szczególnie na rynkach rozwiniętych i szczególnie w USA, doświadczyły w ostatnich latach kumulacji sprzyjających im cyklów makroekonomicznych. Teraz, większość tych trendów się odwraca, a większość z przedstawicieli branży nie zrobiła nic, by zreformować, niejednokrotnie niekonkurencyjne modele biznesowe czy zmniejszyć ekspozycje na strategiczne ryzyka w ich portfolio kredytowym. Częściej niż nie, postopili oni odwrotnie. Ma to odzwierciedlenie w liczbach, w połowie roku banki utrzymywały niezrealizowane straty z inwestycji na poziomie ok. 480 miliardów dolarów. Rosnący niepokój o płynność sektora widać też w FED. Zakończenie polityki QT, nadzwyczajne rozmiary SRF (Standing Repo Facility) oraz RNR (Reserve Management Purchases) mówią same za siebie. Rzeczywiste ryzyko dla tz. “Banków ważnych systemowo” wciąż jednak pozostaje znikome. Gdzie sytuacja jest naprawdę zła to banki regionalne w USA — głównie przez ich krytyczny poziom ekspozycji na coraz częściej niespłacane kredyt konsumenckie oraz hipoteki komercyjne.

Inny rodzaj napięcia można było obserwować w cieśninie Tajwańskiej, gdzie Chiny bez ostrzeżenia rozpoczęły ogromne manewry wojskowe pod nazwą “Justice Mission 2025”. W manewrach brało udział dziesiątki statków, ponad setka samolotów oraz w których użyto ostrej amunicji. Prawie 1000 lotów cywilnych zostało odwołanych lub opóźnionych, to wszystko odbyło się we względnej bliskości nie jednej a dwóch flot lotniskowców USA. Mimo to reakcja rynku na ten pokaz siły jest znikoma. Wszyscy zainteresowani wydają się zakładać że scenariusz eskalacji jest tak katastroficzny ze nawet nie warto go wyceniać, a Chiny mają zbyt dużo do stracenia, by zdecydować się na taki krok. Ostatnie kilka lat powinno dobitnie uświadomić analityków i komentatorów, że takie życzeniowe podejście jest równie naiwne co niebezpieczne.

Kamil Szczepański

Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB



