Komentarz Giełdowy: Świat oblany benzyną

Perspektywy giełdowe na 2026 rok coraz wyraźniej odrywają się od narracji stabilnego wzrostu i płynnego przejścia przez cykl koniunkturalny. Prognozy makroekonomiczne, oparte o wadliwe modele i niskiej jakości dane obiecują inwestorom rok stabilnego wzrostu wycen, czy ten optymizm jest uzasadniony?

Dane makroekonomiczne, będące jednym z podstawowych czynników cenotwórczych na rynkach finansowych są coraz mniej godne zaufania i w coraz mniejszym stopniu pokrywają się z rzeczywistością. Dotyczy to przede wszystkim danych z USA, konkretnie danych o wzroście PKB oraz, rzekomym, braku bezrobocia. Coraz więcej ośrodków i instytucji zaczyna opierać swoje decyzje o dane prywatne, jednak zdecydowana większość rynku wciąż uznaje dane płynące z amerykańskich instytucji za wiarygodne.

Wyceny głównych indeksów rynków rozwiniętych, wskazują obecnie na trwający lub nadchodzący szczyt wzrostowej części, cyklu koniunkturalnego. Jeśli wycena ta okaże się ukształtowana o błędne dane, korekta może być nagła i głęboka.

Większość ryzyka koncentruje się wokół Amerykańskich “Large Cap”, największych spółek, których wyceny utrzymują się na maksimach wszech czasów. Wzrost napędza perspektywa rewolucji i AI oraz zwiększonych wydatków konsumpcyjnych na fali obniżonych stóp procentowych. Co jeśli oczekiwane zyski i marże nie nadejdą?

W ślad amerykańskiej (i chińskiej) gospodarki idą surowce przemysłowe, które kontynuują wzrosty na fali oczekiwań rekordowych deficytów. Jeśli jednak kondycja gospodarki i konsumenta okaże się zauważalnie gorsza od prognoz, może to wywrzeć znaczną presję na wyceny tych surowców, które również - oscylują wokół swoich maksimów wszech czasów.

Sytuacja jest niezmienna na rynku metali szlachetnych. Stabilny wzrost złota napędzany przez banki centralne oraz pozostałe metale szlachetne, które próbują w chaotyczny sposób nadążyć za wycenami złota, pomimo braku fundamentów. Wzrost ten jest na swój sposób symptomatyczny. Pozycje gotówkowe wielu funduszy i bardziej zamożnych inwestorów osiągają swoje rekordy. Nie jest to bez przyczyny. Perspektywy wzrostu w Europie są niewielkie, Amerykańska gospodarka pozostaje zakładnikiem administracji donalda Trumpa, Azja dusi się pod ciężarem długów i demografii, wyceny większości aktywów osiągają swoje szczyty, a ryzyko utrzymuje się na rekordowy wysokich poziomach. Zamożnym inwestorom zwyczajnie kończą się bezpieczne i rozsądnie wycenione aktywa do lokowania kapitału.

Jednak słoniem w pokoju pozostaje jednak geopolityka. Obecnie niemalże nie ma już regionów niezagrożonych konfliktami zbrojnymi czy niepokojami społecznymi. Tylko w miesiąc można było obserwować interwencje w Wenezueli, bezprecedensowe manewry wokół Tajwanu, przejęcia tankowców na wodach międzynarodowych, kolejną secesję na półwyspie arabskim, bezprecedensowe protesty w Iranie. To tylko kilka z tlących się konfliktów, z czego każdy z nich konfliktów grozi eskalacją. Żadnego z nich rynek jednak nie wycenia. Czy inwestorzy są tak pewni stabilności światowego ładu czy może odpuścili wycenę skrajnych zjawisk do momentu aż w pełni się one zrealizują?

Kamil Szczepański

Młodszy Analityk Rynków Finansowych

