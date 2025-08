Komentarz Giełdowy - Światowe giełdy rosną, a Polska obserwuje Nawrockiego

Środa na światowych rynkach upłynęła pod znakiem umiarkowanego optymizmu. Główne indeksy giełdowe w USA i Europie kontynuowały zwyżki, napędzane dobrymi wynikami spółek oraz rosnącymi oczekiwaniami na łagodniejsze stanowisko Rezerwy Federalnej. W Polsce inwestorzy skupili uwagę na wydarzeniach politycznych – zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta RP – oraz stabilizacji kursu złotego i rynku akcji po ostatnich wahaniach.

Amerykańskie indeksy giełdowe rozpoczęły dzień na lekkim plusie. S&P 500 oraz Nasdaq zyskują po ok. +0,2%, podążając za lepszymi od oczekiwań wynikami niektórych spółek technologicznych i przemysłowych. Dow Jones wzrósł o +0,19%, a uwagę inwestorów przyciągały także komentarze przedstawicieli Fed sugerujące możliwość luzowania polityki pieniężnej w ostatnim kwartale roku.

W Europie sesja przebiegła w pozytywnych nastrojach. Stoxx Europe 600 zamknął dzień z wynikiem +0,3%, a DAX i CAC 40 zyskały odpowiednio +0,5% i +0,44%. Brytyjski FTSE 100 utrzymał się blisko lokalnych szczytów, kończąc dzień przy +0,2%. Mimo umiarkowanego optymizmu, inwestorzy pozostają ostrożni wobec rosnących napięć handlowych – USA ogłosiły dziś nowe 25-procentowe cła na część importu z Indii, co ma związek z zakupem rosyjskiej ropy. Rynki wyczekują też reakcji Unii Europejskiej na możliwe rozszerzenie barier celnych.

W centrum uwagi rynku krajowego znalazło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na stanowisko Prezydenta RP. W inauguracyjnym wystąpieniu podkreślił on m.in. potrzebę ochrony suwerenności Polski w ramach Unii Europejskiej, sprzeciw wobec przyjęcia wspólnej waluty oraz plan stworzenia nowej konstytucji do 2030 roku.

Choć rynki zareagowały spokojnie, część inwestorów może obawiać się potencjalnych napięć na linii Pałac Prezydencki – Rada Ministrów, co może rzutować na proces legislacyjny i stabilność fiskalną. W dłuższym horyzoncie szczególne znaczenie mogą mieć też sygnały dotyczące polityki podatkowej i inwestycyjnej administracji Nawrockiego.

W nadchodzących dniach uwaga globalnych inwestorów skoncetruje się na szeregu istotnych wydarzeń gospodarczych i politycznych. Kluczowe znaczenie będą miały publikacje danych makroekonomicznych z USA i Niemiec, w tym informacje dotyczące inflacji oraz zamówień przemysłowych, które mogą wpłynąć na oczekiwania rynkowe co do dalszych kierunków polityki monetarnej. Równie istotne będą komentarze członków Rezerwy Federalnej, mogące sygnalizować gotowość do zmiany parametrów polityki pieniężnej. Inwestorzy będą także uważnie śledzić ewentualną eskalację napięć w handlu międzynarodowym, szczególnie na linii USA–Indie–UE. Na krajowym podwórku istotne mogą się okazać pierwsze decyzje prezydenta Nawrockiego, których wpływ na polską gospodarkę oraz rynek finansowy będzie przedmiotem szczególnej analizy.



Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB