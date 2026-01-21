Komentarz Giełdowy: Trump w Davos, a Grenlandia na świeczniku

Dzisiejsze wystąpienie Donalda Trumpa w Davos przyciąga uwagę inwestorów na całym świecie. Choć prezydent podkreślał wysoki wzrost gospodarczy USA oraz rekordowo niską inflację, rynki przede wszystkim wyczekują, czy administracja zdecyduje się na zaostrzenie sporu o Grenlandię i czy pojawią się nowe taryfy wobec Europy. Pomimo solidnych fundamentów makroekonomicznych, w krótkim terminie to rosnące napięcia geopolityczne przeważają nad pozytywnymi sygnałami gospodarczymi. Trump próbował jednak uspokoić inwestorów, zapewniając, że nie chce użyć nadmiernej siły, by zdobyć Grenlandię i podkreślając, że zależy mu na pokojowym rozwiązaniu sprawy opartej na negocjacjach i dyplomacji. Nawet takie deklaracje mają jednak ograniczoną moc łagodzenia niepewności, ponieważ inwestorzy pozostają wyczuleni na każdy sygnał mogący wpłynąć na relacje handlowe i międzynarodowe.

Ostatnie dni pokazują, że amerykańska polityka zagraniczna coraz bardziej traktuje handel i gospodarkę jako narzędzia geopolityczne. Groźby taryfowe wobec Europy oraz kontrowersje wokół Grenlandii zwiększają ryzyko w relacjach z kluczowymi partnerami, a w połączeniu z nieprzewidywalnością decyzji administracji prowadzą do wzrostu awersji do ryzyka i nasilonej zmienności na rynkach finansowych. W tym kontekście każde słowo Trumpa, nawet uspokajające, jest dokładnie analizowane przez inwestorów, ponieważ może przesunąć oczekiwania wobec polityki handlowej i kierunku działań międzynarodowych w nadchodzących miesiącach.

Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że w takich warunkach rynki globalne reagują niemal natychmiastowo, a krótkoterminowe wahania mogą przyćmić fundamenty makroekonomiczne. Wczorajsza sesja w USA jest tego jaskrawym przykładem. Rynki odnotowały znaczną wyprzedaż, a w komentarzach pojawia się określenie „Sell‑Everything”, sugerujące, że inwestorzy rozważają szeroką redukcję pozycji nie tylko w USA, ale również globalnie, w odpowiedzi na rosnące napięcia protekcjonistyczne i niepewność co do kierunku polityki handlowej.

W tym kontekście kluczowa pozostaje zdolność Europy do zachowania jedności wobec presji ze strony USA. Stabilność rynków coraz mniej zależy wyłącznie od danych makroekonomicznych czy decyzji banków centralnych, a coraz bardziej od zdolności państw do wspólnego działania w obliczu polityki protekcjonistycznej. Obserwowane dzisiaj reakcje inwestorów pokazują, że nawet uspokajające sygnały, takie jak deklaracje Trumpa o Grenlandii, są tylko częściowo w stanie złagodzić globalną niepewność.

Dla inwestorów oznacza to, że obserwowana zmienność to nie tylko przejściowy szum informacyjny, lecz stały element nowego porządku rynkowego, w którym geopolityka i handel odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu nastrojów inwestycyjnych. Każdy ruch na froncie politycznym, nawet symboliczny, może mieć natychmiastowe konsekwencje dla globalnych rynków kapitałowych, a umiejętność przewidywania i reagowania na te wydarzenia staje się jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie inwestycyjnym.

Na godzinę 16:50 WIG20 oscyluje wokół wczorajszego poziomu zamknięcia, podobnie jak mWIG40, który traci nieznacznie. Najgorzej radzi sobie sWIG80, notując spadek blisko 0,4%. Na Wall Street widoczne jest wyraźne odbicie, S&P 500 zyskuje około 1,1%, a Nasdaq ponad 1,2%.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB