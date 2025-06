Komentarz giełdowy – Tusk z wotum zaufania od sejmu

Zgodnie z oczekiwaniami rząd Donalda Tuska otrzymał wotum zaufania od polskiego sejmu, co pozwoli na kontynuowanie prac w najbliższym miesiącach. W ostatnim czasie wypowiadał się również prezydent-elekt, Karol Nawrocki, który zapowiadał współpracę z rządem przy kluczowych z perspektywy Polski ustawach. Tymczasem złoty utrzymuje swoją siłę, a akcje na polskiej giełdzie odrabiają straty.

Nie było zaskoczenia w głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, choć wcześniej nerwowość na rynku widać było w przypadku polskich akcji i również polskiego złotego. Chwilę po głosowaniu i pozytywnym wyniku obserwowaliśmy umocnienie polskiego złotego, przede wszystkim w stosunku do euro. Jeszcze o poranku para EURPLN notowana była blisko poziomu 4,27, a obecnie są to poziomy wyraźnie poniżej 4,25. W chwili głosowania złoty umocnił się do euro o 0,25%. Część strat odrobiono również na polskim rynku akcji. WIG20 tracił blisko 1% we wcześniejszych godzinach sesji, natomiast pod jej koniec strata została zmniejszona do 0,64%. Na niewielki plus wychodzi notowanie indeksu średnich spółek mWIG40.

Z perspektywy polskiego rynku coraz większą wagę przykłada się sektorowi bankowemu. W ostatnim czasie jeden z koalicjantów wskazał, że chciałby obłożenia banków podatkiem od nadzwyczajnych zysków. Wczoraj jednak obserwowaliśmy wyraźne odbicie sektora wobec wskazania małego prawdopodobieństwa przejścia takiego wniosku. Warto również pamiętać, że w TSUE rozpoczęto również sprawę dotyczącą kredytów hipotecznych w Polsce, a konkretnie ich oprocentowania bazującego na stawkach WIBOR. Do TSUE skierowano cztery pytania, choć najważniejsze dotyczy tego, czy dyrektywa 93/13 o ochronie konsumentów dopuszcza badanie postanowień umownych dotyczących oprocentowania zmiennego, w oparciu o WIBOR. Dzisiaj nie opublikowano jednak żadnego orzeczenia, a tego możemy się spodziewać do 11 września.

Patrząc na ostatnie minuty sesji na GPW, najmocniej w WIG20 ma się spółka PEPCO, która w ostatnim czasie zaprezentowała zachęcające wyniki dotyczące sprzedaży. Sporo rośnie również Budimex oraz Allegro. Z drugiej strony obserwujemy spadki w przypadku Ketów czy mBanku.

Na pozostałych rynkach obserwujemy mieszane nastroje. Z jednej strony w Europie obserwujemy niewielkie wzrosty na DAXie, ale spadki we Francji czy Hiszpanii. Na Wall Street trwa dobra passa i S&P 500 zyskuje 0,25%, testując poziom 6050 punktów. Jak poinformował Donald Trump, udało się osiągnąć porozumienie dotyczące handlu z Chinami, choć jednocześnie nie wygląda ono zbyt dobrze dla Chin, które muszą jeszcze te postanowienia zaakceptować. Wzrosty na Wall Street wsparte zostały po publikacji niższej inflacji CPI w USA za maj, która powoduje wzrost prawdopodobieństwa cięcia stóp procentowych we wrześniu z 65% do 80%.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl