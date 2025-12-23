Komentarz giełdowy: Wall Street przestraszyło się mocnego PKB

Ostatnia sesja przed Wigilią dobiega końca pod znakiem niskiej zmienności, spadku wolumenów oraz braku wydarzeń, które mogłyby zachwiać przedświątecznym spokojem. Nastroje na Wall Street są mieszane, a inwestorzy unikają dużych ruchów przy obserwowanym spadku płynności, nawet w obliczu publikacji najnowszych danych PKB za III kwartał w USA.

Trzy główne amerykańskie indeksy, S&P 500, Nasdaq 100 oraz Dow Jones Industrial Average, przedłużają wczorajsze wzrosty o skromne 0,1-0,15%, wskazując na lekki, choć szeroki przedświąteczny optymizm na fali ostatniego odbicia spółek technologicznych. Wyjątkiem są z kolei małe spółki indeksu Russell 2000, które korygują w dół o 0,5%, po tym jak indeks wyprzedził wczoraj większych braci, zyskując 1,1%.

Zarówno korekta na małych spółkach, jak i brak szczególnego dynamizmu na większych są również podszyte wydźwiękiem dzisiejszej publikacji danych PKB. W III kwartale gospodarka USA wzrosła o 4,3% w ujęciu zannualizowanym, znacznie powyżej konsensusu na poziomie 3,2%. Tak silna dynamika PKB ostudziła już niskie oczekiwania na kolejną, szybką obniżkę stóp procentowych w USA (rynek aktualnie wycenia 85% szans na brak zmiany aktualnego poziomu stóp proc. w styczniu), stąd też presja na małych spółkach, które najbardziej skorzystałby na mniejszych kosztach finansowania.

Co istotne, za około połowę wyniku odpowiedział silny wzrost wydatków konsumenckich, w szczególności na ochronę zdrowia. Mniejszy udział miał za to eksport netto, który wydaje się normalizować po silnych wahaniach wywołanych cłami. Poprzeczka na IV kwartał została zatem postawiona wysoko, choć podtrzymanie tak silnej dynamiki konsumpcji może być problematyczne. Wydatki na zdrowie zostały w dużej mierze podyktowane zmianami subsydiów do Obamacare, o które wciąż toczy się walka w Senacie USA, także efekt ten może być bardzo krótkoterminowy.

Handel w Europie również był dość mieszany, choć sesja w wielu krajach wypadła zauważalnie lepiej niż wczoraj. Francuski CAC40 wciąż handluje na czerwono (-0,1%) w cieniu trudnych negocjacji wokół awaryjnego fundowania po odrzuceniu propozycji budżetu na 2026 rok. Około 0,3% dodają natomiast niemiecki DAX oraz brytyjski FTSE 100. Największym wygranym w Europie zachodniej jest z kolei szwajcarski SMI (+0,8%).

WIG20 cofnął się za to 0,57%, pomimo neutralnego lub lekko pozytywnego sentymentu na małych (sWIG80: +0,28%) i średnich spółkach (mWIG40: +0,09%). Wśród bluechipów największe straty odnotowały dzisiaj akcje CD Projekt (-2,3%), LPP (-1,8%) oraz Orange (-1,4%). Na czele skromnych zysków znalazł się z ponownie KGHM (+0,6%), mBank (+0,14%) oraz Dino (+0,14%). Reszta banków również zakończyła sesję na czerwono (m.in. PKO BP: -0,7%).

Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB