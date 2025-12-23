PILNE: Dolar zyskuje po odczycie danych PKB z USA

PKB USA w ujęciu rocznym (kwartał do kwartału) III kwartał: 4,3% (prognoza 3,3%; poprzednio 3,8%)

- Indeks cen PKB: 3,8% (prognoza 2,7%; poprzednio 2,1%)

- Konsumpcja indywidualna: 3,5% (prognoza 2,7%; poprzednio 2,5%)

- Bazowy indeks cen PCE (kwartał do kwartału): 2,9% (prognoza 2,9%; poprzednio 2,6%) - Zamówienia na dobra trwałe, wstępne dane za październik: -2,2%, prognoza: -1,5%

- Zamówienia na dobra trwałe, bez transportu: 0,2%, prognoza: 0,3%

- Zamówienia na dobra trwałe, bez lotnictwa: 0,7%, prognoza: 0,3% Gospodarka USA w III kwartale 2025 r. wykazała wzrost rzędu 4,3% w ujęciu rocznym, co jest najszybszym tempem wzrostu od dwóch lat, wspierane przez silne wydatki konsumpcyjne i korzystne zmiany w polityce handlowej. Kluczowy wskaźnik inflacji PCE (bez żywności i energii) wyniósł 2,9%, co wciąż utrzymuje presję na Fed, który przewiduje tylko dwie obniżki stóp w 2026 roku po 25pb. Raport został opóźniony z powodu zamknięcia rządu. Dobre informacje dla dolara, który korzysta na wzroście szans na bardziej zachowawczy FED, natomiast dla giełd informacja ta jest relatywnie negatywna. Stąd reakcja spadkowa na US100.

