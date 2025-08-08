Komentarz giełdowy - Wyniki kwartalne z USA, optymizm wokół Ukrainy i pozytywne prognozy dla Polski napędzają giełde

Piątkowa sesja w Europie od rana przebiegała spokojnie i kończy się umiarkowanymi wzrostami na rynkach finansowych. DAX notuje lekki spadek pod wpływem słabych danych z Niemiec, gdzie produkcja przemysłowa spadła o 1,2% m/m w czerwcu. Rynek pomimo gorszych informacji spodziewa, że złe dane płynące z przemysłu niemieckiego, będą impulsem sugerującym obniżkę stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny we wrześniu tego roku. Niewielkie wręcz symboliczne spadki notują giełdy w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Na zielono dzień kończą indeksy we Francji, Włoszech i Hiszpanii.
Warszawska giełda kończy tydzień w bardzo dobrej formie, mimo że nie zabrakło istotnych wydarzeń wpływających na nastroje giełdowe. Na przestrzeni całego tygodnia indeks WIG20 wzrósł o ponad 4.5% i przebił psychologiczną granicę 3000 pkt. Identycznie zachowuje się szeroki rynek na warszawskiej giełdzie, który podobnie jak główny indeks rośnie od początku tygodnia o ponad 4% coraz mocniej śrubując historyczne rekordy. Inwestorzy w mijającym tygodniu skupiali się w dużej mierze na wynikach sektora bankowego. Pozytywnie wyróżniały się również spółki z sektora energetycznego, których notowania rosły, dzięki rosnącym cenom ropy. Negatywnie wyróżnia się PZU, które znalazło się pod presją po nagłej zmianie na stanowisku prezesa, a z kolei CCC zanotowało dwucyfrowe spadki po publikacji szacunkowych wyników za drugi kwartał.
W dniu dzisiejszym ministerstwo finansów zaktualizowało swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego oraz inflacji na koniec roku. PKB w roku 2025 ma urosnąć o 3.4%, natomiast inflacja ma oscylować w granicach 3.1%. Rynek pozytywnie wycenił ten scenariusz, uznając go za potwierdzenie stabilności makroekonomicznej kraju.
W tle rośnie coraz większe przekonanie, że konflikt zbrojny na Ukrainie zbliża się ku końcowi. Rynek zaczyna wyceniać scenariusz potencjalnego zawieszania broni, a nawet całkowitego zakończenia walk zbrojnych i podpisania trwałej umowy pokojowej w niedalekiej przyszłości. Dla polski jako kraju frontowego i kluczowego zaplecza logistycznego dla ukrainy, taki rozwój wydarzeń będzie oznaczał wzrost aktywności inwestycyjnej oraz większy napływ kapitału zagranicznego, a także potencjalne zyski dla polskich firm korzystających na kontraktach związanych z odbudową ukrainy.
W Stanach Zjednoczonych inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na trwającym sezonie wyników kwartalnych, który jak dotąd przebiega lepiej niż się spodziewano. Większość spółek, których raporty zostały już opublikowane, przebiła oczekiwania analityków, a największe firmy technologiczne chwalą się rekordowymi zyskami. Mimo napięć związanych z nowymi cłami nałożonymi przez administrację USA na towary z ponad 70 państw, Wall Street utrzymuje pozytywny sentyment, a indeksy zakończyły tydzień wyraźnie na plusie.
Mikołaj Sobierajski
Analityk Rynku Akcji XTB
