Wykres Dnia: USD/JPY w wysokiej zmienności przed CPI w USA

Para USD/JPY obecnie handluje w okolicach 153,50, przy czym obserwujemy duże wahania kursu. Rynek pozostaje bardzo wrażliwy na impulsy płynące zarówno z USA, jak i Japonii. Jen przestaje pełnić rolę waluty safe-haven, a każda wypowiedź członków BoJ czy dane makro mogą powodować gwałtowne reakcje pary.

Źródło: xStation5

Główne czynniki wpływające na notowania USD/JPY

Polityka Banku Japonii i działania premiera

Bank Japonii kontynuuje proces normalizacji stóp procentowych, ale reakcje rynku są dynamiczne. Komunikaty doradcy premiera Sanae Takaichi sugerujące brak pilnej potrzeby obsadzania wakatów w radzie BoJ, początkowo osłabiły jena i pozwoliły USD/JPY wzrosnąć w okolice 153,30. Jednak późniejsze jastrzębskie komentarze członka zarządu BoJ Tamury wzmocniły jen, generując gwałtowne wahania na parze.

Dane makro z USA

Inwestorzy wciąż czekają na publikację amerykańskiego CPI, która może zadecydować o kierunku krótkoterminowego trendu USD/JPY. Silniejsze odczyty CPI mogą wzmocnić dolara, podczas gdy słabsze wyniki ograniczą potencjał wzrostu pary. Krótkoterminowe wahania kursu są obecnie bardzo duże, co odzwierciedla niepewność rynku przed kluczowymi danymi.

Nastroje rynkowe i rynek risk-off

Trwa wysoka ostrożność wśród inwestorów. Risk-off nie wspiera jena, który reaguje gwałtownie na każdy impuls, zarówno z USA, jak i Japonii. Zmienność na parze pozostaje wysoka, a inwestorzy unikają długoterminowych pozycji przed publikacją CPI.

Możliwe scenariusze krótkoterminowe

Jeśli dane CPI będą mocne, USD/JPY może utrzymać wzrost powyżej 154 i kontynuować krótkoterminowy trend wzrostowy.

Słabsze odczyty CPI w Stanach mogą spowodować szybkie odbicie jena i spadek kursu poniżej 153,00.

Obecnie para może wahać się dynamicznie w zakresie 153,00–154,00, zależnie od reakcji rynku na makro i komunikaty BoJ.

USD/JPY znajduje się w fazie dużej zmienności, a jen reaguje dynamicznie na impulsy polityczne i makroekonomiczne. Para handluje w okolicach 153,50, ale kierunek krótkoterminowy zależy od publikacji amerykańskiego CPI oraz dalszych sygnałów z Japonii.