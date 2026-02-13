Wykres Dnia: USD/JPY w wysokiej zmienności przed CPI w USA

Para USD/JPY obecnie handluje w okolicach 153,50, przy czym obserwujemy duże wahania kursu. Rynek pozostaje bardzo wrażliwy na impulsy płynące zarówno z USA, jak i Japonii. Jen przestaje pełnić rolę waluty safe-haven, a każda wypowiedź członków BoJ czy dane makro mogą powodować gwałtowne reakcje pary.
Źródło: xStation5
Główne czynniki wpływające na notowania USD/JPY
Polityka Banku Japonii i działania premiera
Bank Japonii kontynuuje proces normalizacji stóp procentowych, ale reakcje rynku są dynamiczne. Komunikaty doradcy premiera Sanae Takaichi sugerujące brak pilnej potrzeby obsadzania wakatów w radzie BoJ, początkowo osłabiły jena i pozwoliły USD/JPY wzrosnąć w okolice 153,30. Jednak późniejsze jastrzębskie komentarze członka zarządu BoJ Tamury wzmocniły jen, generując gwałtowne wahania na parze.
Dane makro z USA
Inwestorzy wciąż czekają na publikację amerykańskiego CPI, która może zadecydować o kierunku krótkoterminowego trendu USD/JPY. Silniejsze odczyty CPI mogą wzmocnić dolara, podczas gdy słabsze wyniki ograniczą potencjał wzrostu pary. Krótkoterminowe wahania kursu są obecnie bardzo duże, co odzwierciedla niepewność rynku przed kluczowymi danymi.
Nastroje rynkowe i rynek risk-off
Trwa wysoka ostrożność wśród inwestorów. Risk-off nie wspiera jena, który reaguje gwałtownie na każdy impuls, zarówno z USA, jak i Japonii. Zmienność na parze pozostaje wysoka, a inwestorzy unikają długoterminowych pozycji przed publikacją CPI.
Możliwe scenariusze krótkoterminowe
-
Jeśli dane CPI będą mocne, USD/JPY może utrzymać wzrost powyżej 154 i kontynuować krótkoterminowy trend wzrostowy.
-
Słabsze odczyty CPI w Stanach mogą spowodować szybkie odbicie jena i spadek kursu poniżej 153,00.
-
Obecnie para może wahać się dynamicznie w zakresie 153,00–154,00, zależnie od reakcji rynku na makro i komunikaty BoJ.
USD/JPY znajduje się w fazie dużej zmienności, a jen reaguje dynamicznie na impulsy polityczne i makroekonomiczne. Para handluje w okolicach 153,50, ale kierunek krótkoterminowy zależy od publikacji amerykańskiego CPI oraz dalszych sygnałów z Japonii.
Podsumowanie dnia: Rynek odrabia straty i czeka na cięcia stóp
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.02.2026)
Briefing Geopolityczny (13.02.2026)
IBM idzie pod prąd: Trzykrotnie więcej początkujących pracowników
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.