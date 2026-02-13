czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
75% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
10:48 · 13 lutego 2026

Wykres Dnia: USD/JPY w wysokiej zmienności przed CPI w USA

Mikołaj Sobierajski
·

Stock Analyst

-
-
Otwórz rachunek Pobierz bezpłatną aplikację

Para USD/JPY obecnie handluje w okolicach 153,50, przy czym obserwujemy duże wahania kursu. Rynek pozostaje bardzo wrażliwy na impulsy płynące zarówno z USA, jak i Japonii. Jen przestaje pełnić rolę waluty safe-haven, a każda wypowiedź członków BoJ czy dane makro mogą powodować gwałtowne reakcje pary.

 

Źródło: xStation5

Główne czynniki wpływające na notowania USD/JPY

Polityka Banku Japonii i działania premiera

Bank Japonii kontynuuje proces normalizacji stóp procentowych, ale reakcje rynku są dynamiczne. Komunikaty doradcy premiera Sanae Takaichi sugerujące brak pilnej potrzeby obsadzania wakatów w radzie BoJ, początkowo osłabiły jena i pozwoliły USD/JPY wzrosnąć w okolice 153,30. Jednak późniejsze jastrzębskie komentarze członka zarządu BoJ Tamury wzmocniły jen, generując gwałtowne wahania na parze.

Dane makro z USA

Inwestorzy wciąż czekają na publikację amerykańskiego CPI, która może zadecydować o kierunku krótkoterminowego trendu USD/JPY. Silniejsze odczyty CPI mogą wzmocnić dolara, podczas gdy słabsze wyniki ograniczą potencjał wzrostu pary. Krótkoterminowe wahania kursu są obecnie bardzo duże, co odzwierciedla niepewność rynku przed kluczowymi danymi.

Nastroje rynkowe i rynek risk-off

Trwa wysoka ostrożność wśród inwestorów. Risk-off nie wspiera jena, który reaguje gwałtownie na każdy impuls, zarówno z USA, jak i Japonii. Zmienność na parze pozostaje wysoka, a inwestorzy unikają długoterminowych pozycji przed publikacją CPI.

Możliwe scenariusze krótkoterminowe

  • Jeśli dane CPI będą mocne, USD/JPY może utrzymać wzrost powyżej 154 i kontynuować krótkoterminowy trend wzrostowy.

  • Słabsze odczyty CPI w Stanach mogą spowodować szybkie odbicie jena i spadek kursu poniżej 153,00.

  • Obecnie para może wahać się dynamicznie w zakresie 153,00–154,00, zależnie od reakcji rynku na makro i komunikaty BoJ.

USD/JPY znajduje się w fazie dużej zmienności, a jen reaguje dynamicznie na impulsy polityczne i makroekonomiczne. Para handluje w okolicach 153,50, ale kierunek krótkoterminowy zależy od publikacji amerykańskiego CPI oraz dalszych sygnałów z Japonii.

13 lutego 2026, 19:48

Podsumowanie dnia: Rynek odrabia straty i czeka na cięcia stóp
13 lutego 2026, 18:47

Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.02.2026)
13 lutego 2026, 18:42

Briefing Geopolityczny (13.02.2026)
13 lutego 2026, 17:46

IBM idzie pod prąd: Trzykrotnie więcej początkujących pracowników

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata
Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację