Inflacja w Polsce spada! Obniżka w marcu wciąż pewna?

Inflacja w Polsce spadła wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP, osiągając w styczniu poziom 2,2% r/r, ale jednocześnie jest to odczyt wyższy od oczekiwań. Rynkowy konsensus wskazywał na poziom bliższy 1,9–2,0%, co oznaczałoby, że inflacja zeszłaby poniżej dołków z 2024 roku. Niemniej wskaźnik znajduje się w zakresie celu inflacyjnego, a najnowsza marcowa projekcja NBP powinna pokazać jeszcze niższą ścieżkę inflacji niż ta listopadowa. Czy to oznacza, że marcowa obniżka ze strony Rady Polityki Pieniężnej jest niemal pewna?

Inflacja za styczeń na poziomie 2,2% r/r to wynik wyraźnie poniżej celu, ale jednocześnie powyżej rynkowego konsensusu. Zakres prognoz wahał się między 1,7% a 2,4%, przy konsensusie rzędu 1,9–2,0%. W ujęciu miesięcznym mamy zaskoczenie wzrostem o 0,6% m/m przy prognozie 0,5% m/m oraz zerowej dynamice w grudniu. Warto podkreślić, że w styczniu nie poznaliśmy wstępnego odczytu, dlatego teraz otrzymaliśmy od razu szczegółowe dane. Żywność zdrożała miesięcznie o 1,3%, natomiast rocznie o 2,4%. Największy wzrost obserwujemy po stronie używek, czyli w kategorii alkoholu i tytoniu, gdzie wyniósł on aż 7% r/r, co jest bezpośrednio związane z podwyżką akcyzy. Ceny energii i innych mediów wzrosły o 3,4% r/r. Potężny spadek widać natomiast w kosztach transportu (aż o 5,9% r/r) oraz paliw (na poziomie 7,1% r/r). Jak widać, bez spadku cen paliw, które determinują koszty transportu, ostateczny obraz inflacji byłby zdecydowanie gorszy z perspektywy konsumenta.

Warto jednak pamiętać, że zarówno styczniowa publikacja CPI, jak i ta z lutego, mogą ulec rewizji ze względu na coroczną aktualizację koszyka inflacyjnego przez GUS. Niemniej nie powinniśmy spodziewać się wielkich zmian względem obecnego odczytu. Warto również zauważyć, że spadek inflacji ma miejsce przy solidnych danych dotyczących wzrostu gospodarczego. Dane opublikowane wczoraj pokazały, że wzrost PKB w IV kwartale wyniósł 4,0% r/r, co oznacza, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie. Jest to również najwyższe tempo wzrostu od 3 lat.

Wysoki wzrost gospodarczy może oczywiście nieco przyhamować oczekiwania co do większej liczby obniżek stóp procentowych. Rynek w pełni wycenia cięcie w marcu, na co powinny pozwolić spadające oczekiwania inflacyjne. Niemniej przy tak solidnie rozwijającej się gospodarce oraz inflacji, która nie spada tak mocno, jak zakładał rynek, Rada Polityki Pieniężnej może w dalszym ciągu prezentować bardziej ostrożne podejście do obniżek stóp. Co ciekawe, rynek w perspektywie 6 miesięcy widzi główną stopę procentową na poziomie 3,5%, ale później nie wskazuje już na kontynuację cyklu obniżek.Złoty pozostaje stabilny po dzisiejszym odczycie inflacji i za euro płacimy w okolicach 4,21 zł, natomiast dolar kosztuje 3,55 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl